Govoreći na Međunarodnoj konferenciji o sigurnosti u München, njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock je bila upitana hoće li Ukrajina biti spašena ostane li Vladimir Putin na mjestu predsjednika Rusije. "Ako se Putin ne promijeni za 360 stupnjeva, ne", odgovorila je Baerbock. Bivši ruski predsjednik njezino neznanje geometrije iskoristio je kako bi joj se narugao.

U razgovoru s američkim državnim tajnikom Antonyjem Blinkenom i ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Dmitrijem Kulebom u subotu, Baerbock je upitana postoji li "ikakva šansa da Ukrajina dugoročno bude sigurna" ako Putin ostane na dužnosti.

"Ako se ne promijeni za 360 stupnjeva, ne", odgovorila je Baerbock.

“If Putin doesn’t change by 360 degrees, no”



German foreign minister Baerbock on the question if Ukraine will be save if Putin stays President



