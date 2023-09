"Migranti su prešli Rubikon": Pucnjava na policijsku patrolu, oglasio se Orban

Na zajedničku patrolu mađarske i srpske granične policije pucano je prije tri noći, ustvrdio je sinoć Viktor Orban, mađarski premijer.

Iako u svojoj objavi na na drušvenoj mreži X nije precizirao tko je pucao na patrolu, Orban je za sve okrivio migrante.

Migrant violence is on the rise. Three nights ago, a joint 🇭🇺 🇷🇸 border patrol came under fire from automatic weapons. With this, migrants have crossed the Rubicon. It’s time to face the facts: the Brussels #migration pact has failed. pic.twitter.com/i6V6chOF9m