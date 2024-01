Mesna industrija se opirala, ali nema povratka: Zabranjuje se klanje pasa i prodaja njihova mesa

Konzumacija psećeg mesa stoljećima je stara praksa na Korejskom poluotoku, no kako godine prolaze, sve se više stanovnika i aktivista zalaže za zabranu.

Jedenje psećeg mesa nekoć se smatralo načinom poboljšanja izdržljivosti tijekom vlažnih korejskih ljeta. No danas je ono postalo rijetkost pa pse jedu samo starije generacije, dok ih mlađe stanovništvo smatra kućnim ljubimcima.

Aktivisti za prava životinja tvrde kako se većina pasa ubija elektrošokovima ili su obješeni, iako uzgajivači i trgovci tvrde da je zabilježen pomak te su klanja postala humanija.

Prema novom zakonu, bit će zabranjeni uzgoj ili klanje pasa za konzumaciju, kao i distribucija ili prodaja psećeg mesa. Stupit će na snagu za tri godine, kako bi se poljoprivrednicima i vlasnicima restorana dalo vremena za pronalazak alternativnih zaposlenja i prihoda, piše BBC.

Podrška za zabranu narasla je tijekom mandata Yoona Suka Yeola, ljubitelja životinja koji je udomio šest pasa i osam mačaka te je veliki kritičar konzumacije pasa.

Mjeru je predložila vladajuća stranka, a podržalo ju je 208 zastupnika, bez protivljenja.

Kršenje zakona bit će kažnjivo s do tri godine zatvora ili do 22.800 dolara kazne. No nisu predviđene kazne za jedenje psećeg mesa, piše Sky News.

''Mjerom će doći do kraja uzgajanja i ubojstava pasa radi ljudske konzumacije'', rekla je Borami Seo iz organizacije za zaštitu životinja Humane Society International Korea.

"Ovo je povijest u nastajanju", rekao je JungAh Chae, čelnik Humane Society International u zemlji, i dodao: "Nikada nisam mislio da ću za života vidjeti zabranu okrutne industrije psećeg mesa u Južnoj Koreji, ali ova povijesna pobjeda za životinje svjedočanstvo je strasti i odlučnosti našeg pokreta za zaštitu životinja."

Nedavne korejske ankete pokazale su da više od 94 posto ispitanika nije konzumiralo pseće meso u posljednjih godinu dana, a 93 posto njih ne bi to učinilo u budućnosti.

Raniji pokušaji zabrane nisu uspjeli zbog otpora mesne industrije, a novi zakon predviđa kompenzaciju kako bi tvrtke mogle napustiti proizvodnju.

U studenom je dvjestotinjak uzgajivača pasa prosvjedovalo pred predsjedničkom palačom tražeći da se odustane od zakona.

Korejsko ministarstvo poljoprivrede procjenjuje da je do travnja 2022. oko 1100 farmi uzgajalo oko 570.000 pasa za oko 1600 restorana.

Korejsko udruženje uzgajivača pasa tvrdi pak da će zabrana utjecati na 3500 farmi koje uzgajaju 1,5 milijuna pasa.

Zabrana prodaje i jedenja psećeg mesa (Foto: Afp)

Smatrali su da, s obzirom na opadajuću popularnost među mladima, treba pustiti da praksa s vremenom prirodno izumre. Mnogi poljoprivrednici i ugostitelji starije su osobe i tvrde da će im sada, tako kasno u životu, biti vrlo teško promijeniti način privređivanja.

"Industrija bi ionako nestala za 10 godina. Mi smo u 60-ima i 70-ima, a sada nemamo drugog izbora nego izgubiti sredstva za život", rekao je za BBC uzgajivač pasa Joo Yeong Bong i dodao da je ovaj zakon povreda slobode ljudi da jedu što žele.