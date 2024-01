Desetljećima se borila za prava osoba s Downovim sindromom, a sada je ušla u parlament i povijest: ''To je bez presedana''

Mar Galcerán borila se desetljećima kako bi osigurala da osobe s intelektualnim teškoćama budu dio javnog razgovora, a koliko je velik napredak postigla, pokazuje i njezin izbor u španjolski parlament.

"To je bez presedana. Društvo počinje uviđati da ljudi s Downovim sindromom mogu puno doprinijeti, ali to je jako dug put", istaknula je 45-godišnja Galcerán.

Njezin put počeo je rano. Kada je imala 18 godina, pridružila se konzervativnoj Narodnoj stranci (PP) nakon što ju je privuklo ono što je opisala kao prihvaćanje tradicije.

Pročitajte i ovo Istraga u tijeku Misterij kvara Boeinga: Pronađeni neučvršćeni dijelovi na nekoliko zrakoplova

''Sjajne vijesti za politiku, prevladavanje prepreka''

Polako se probijala u stranačkom aparatu. Njezin se angažman isplatio prošlog svibnja kada je dodana kao 20. ime na popisu kandidata koje je PP predložila na regionalnim izborima u Valenciji.

Ubrzo je stigla vijest da je dobila mjesto u regionalnom parlamentu. "Dobro došla, Mar", poručio je regionalni čelnik PP-a Carlos Mazón i dodao: ''Sjajne vijesti za politiku, prevladavanje prepreka.''

Galcerán je duže od 20 godina radila kao državna službenica u Valenciji, a nedavno je pomagala u kreiranju inkluzivne politike, uz četiri godine koje je provela na čelu Asindowna, organizacije iz Valencije posvećene pomoći obiteljima s djecom koja imaju Downov sindrom.

Nakon izbora Galcerán je istaknula kako želi da je se doživljava kao osobu, a ne zbog njezina invaliditeta.

Pročitajte i ovo Uskoro proglašenje Poznato tko će biti novi francuski premijer? Mogao bi biti najmlađi u povijesti

''Dobar primjer onoga što je moguće''

Njezino najnovije postignuće katapultiralo je Galcerán na vrh ljestvice nekolicine ljudi s Downovim sindromom koji su srušili barijere kako bi ušli u svijet politike, piše Guardian.

Éléonore Laloux postala je 2020. prva osoba s genetskim poremećajem u Francuskoj koja je izabrana na javnu dužnost, kao članica gradskog vijeća u sjevernom gradu Arrasu, dok je Fintan Bray ušao u povijest 2022. nakon što je u Irskoj izabran na politički položaj.

Ángela Bachiller postala je 2013. postala prva španjolska gradska vijećnica s Downovim sindromom u sjevernom gradu Valladolidu.

Međutim, Galcerán bi mogla biti prva u Europi koja se pridružila regionalnom ili nacionalnom parlamentu, navodi španjolska federacija osoba s Downovim sindromom.

"Nismo čuli ni za koga drugoga", rekao je Agustín Matía Amor iz Down España i dodao: "To je veliki korak naprijed i primjer stvarne uključenosti, sjajna vijest i priznanje njezinu radu i brojnim inicijativama u koje je bila uključena. To je dobar primjer onoga što je moguće."