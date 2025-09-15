Obavijesti Foto Video Pretražite
Friedrich Merz

VIDEO Njemački kancelar u suzama: "Sram me što se to događa i zato objavljujem rat..."

15. rujna 2025.
Friedrich Merz
Friedrich Merz Foto: Afp
"U ime cijele savezne vlade objavljujem rat svim licima starog i novog antisemitizma u Njemačkoj", poručio je Merz.
