FOTO Melania Trump novim potezom izazvala lavinu reakcija: "Pitam se prepoznaje li uopće..."

Američki predsjednički par Trump stigao je zrakoplovom Air Force One u bazu u Marylandu u ponedjeljak navečer nakon što je proveo valentinovski vikend u odmaralištu Mar-a-Lago.

Lavinu komentara izazvala je Melania Trump, koja je iz zrakoplova izašla sa sunčanim naočalama, i to usred noći. Fotografije prikazuju prvu damu kako korača po pisti i ukrcava se u helikopter Marine One noseći velike, crne sunčane naočale unatoč tomu što je bio mrkli mrak.

Kad je kasnije izašla iz predsjedničkog helikoptera na travnjaku Bijele kuće, oči su joj još uvijek bile zaštićene sunčanim naočalama. Neobičan modni izbor izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Melania Trump i Donald Trump Foto: Afp

"Melania mora vidjeti samo tamu i noć. Pitam se prepoznaje li uopće osobu pored sebe?"

Pojavile su se i stare teorije zavjere o njezinoj dvojnici.

"Sunčane naočale noću, lažna Melania", jedan je od komentara. "To je vjerojatno jedna od mnogih 'Melanija' koje Trump koristi."

Neki pak smatraju da to radi samo kako bi naljutila medije.

