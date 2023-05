Zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev rekao je u srijedu da je Britanija "vječni neprijatelj" Moskve i da se svi britanski dužnosnici koji pomažu Ukrajini u ratu mogu smatrati legitimnim vojnim metama.

Dmitrij Medvedev je, komentirajući izjavu britanskog ministra vanjskih poslova Jamesa Cleverlyja da Ukrajina ima pravo napasti mete na ruskom teritoriju radi samoobrane, rekao da bi se britanski "glupi dužnosnici" trebali sjetiti da bi Britanija mogla biti "okvalificirana kao da je u ratu".

"Glupi dužnosnici Velike Britanije, našeg vječnog neprijatelja, moraju zapamtiti da se u okviru općepriznatog međunarodnog prava koje regulira vođenje rata u suvremenim uvjetima, uključujući Haašku i Ženevsku konvenciju s njihovim dodatnim protokolima, njihova situacija može kvalificirati kao da su u ratu", rekao je Medvedev.

Medvedev snažno zaprijetio: "Na ovo ćemo morati oštro odgovoriti svim mogućim sredstvima"

Dmitrij Medvedev opet sipa bijes: "Razorit ćemo sve neprijatelje, uključujući podlu Poljsku i druge zapadne gnjide"

"Velika Britanija djeluje kao saveznik Ukrajine pružajući joj vojnu pomoć u obliku opreme i stručnjaka, tj. de facto vodi neobjavljeni rat protiv Rusije", napisao je Medvedev na Twitteru.

"U tom slučaju, bilo koji od njezinih javnih dužnosnika (bilo vojnih, bilo civilnih, koji pomažu Ukrajini u ratu) može se smatrati legitimnom vojnom metom", zaključio je.

The UK’s Foreign Secretary Cleverly has stated that Ukraine “has the legitimate right to … project force beyond its borders to undermine Russia’s ability to project force into Ukraine itself.” According to him, legitimate military targets beyond Ukraine’s border are part of its…