Medvedev se obrušio na Bidena: "On je ludi, mentalno poremećeni pojedinac koji je odlučio odvesti čovječanstvo u pakao"

Zamjenik šefa Vijeća sigurnosti Rusije i saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Dmitrij Medvedev, obrušio se na američkog predsjednika Joea Bidena. Nazvao ga je sramotom SAD-a.

"U govoru o stanju unije, Biden se usporedio s Franklinom Delano Rooseveltom. To je tako-tako usporedba. Očito, ne u njegovu korist.

Pročitajte i ovo Komentirao i izbor šefa SOA-e Milanović o raspuštanju Sabora: Otkrio kada će objaviti datum izbora

Prvo, iako je Roosevelt bio nemoćan čovjek u invalidskim kolicima, izvukao je Ameriku iz Velike gospodarske krize (Velike depresije). Biden je, s druge strane, ludi, mentalno poremećeni pojedinac koji je odlučio odvesti čovječanstvo u pakao.

Drugo, Roosevelt se zajedno sa saveznicima, uključujući SSSR, borio za mir. Biden pak aktivno i ustrajno pokušava pokrenuti treći svjetski rat.

Pročitajte i ovo Narodi Jugoslavije Nova analiza genetskog podrijetla Srba, Hrvata, Bošnjaka i Albanaca mnogima se neće svidjeti: "Uvijek smo duboko u sebi znali"

Treće, Roosevelt se borio protiv fašista, a Biden se bori za njih. On je sramota SAD-a", objavio je Medvedev na X-u.

In the State of the Union address, Biden compared himself with Franklin Delano Roosevelt. That’s a so-so comparison. Obviously, not in his favour.



First, even though Roosevelt was an infirm man in a wheelchair, he raised America from the Depression; Biden, on the other hand, is…