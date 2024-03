Jeziv poziv Medvedeva svim Rusima: "Smrt njemačko-fašističkim okupatorima, ubijte barem jednog!"

Bivši ruski predsjednik i aktualni zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev komentirao je eventualne vojne akcije europskih zemalja prema rusiji.

"Što se tiče razgovora časnika Bundeswehra o planiranim napadima na našu zemlju", započeo je Medvedev pa nastavio "Naši vječni protivnici, Nijemci, opet su se pretvorili u zaklete neprijatelje. Pogledajte kako pažljivo i detaljno Švabe raspravljaju o napadima na naš teritorij raketama dugog dometa, biraju mete koje će pogoditi i najvjerojatnije načine nanošenja maksimalne štete našoj domovini i našem narodu. Ne zaboravljajući korištenje lažne retorike o njemačkom nesudjelovanju u sukobu."

Pročitajte i ovo Najveći Putinov kritičar UŽIVO Lijes s Aleksejem Navaljnim stigao na groblje: Objavljena fotografija njegova tijela

Medvedev je upozorio da ne zna kako na takve riječi odgovoriti diplomatski, da još nedavno nešto slično nipošto nije mogao zamisliti. "Znam jednu stvar. Ne možeš to reći bolje od pjesnika", shvatio je pa citirao sovjetskog pjesnika Konstantina Simonova i njegovu pjesmu Ubij ga.

Naposljetku je zaključio: "I opet je poziv iz vremena Velikog domovinskog rata postao aktualan, smrt njemačko-fašističkim okupatorima."

Pročitajte i ovo Uletio šajbom Nesreća na brzoj cesti, vozač se autom zabio u traktor: Stvaraju se velike gužve

Ubij ga, K. Simonov

To je htio, on je kriv,

Neka njegova kuća gori, a ne tvoja,

Čak i ako to nije tvoja žena,

I neka bude udovica.

Neka ne bude tvoje da plačeš,

I njegova majka koja je rodila,

Ne tvoje, nego njegove obitelji

Neka čeka uzalud.

Zato ubijte barem jednog!

Zato ga brzo ubij!

Koliko ćeš ga puta vidjeti?

Ubij ga toliko puta!