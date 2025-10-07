Teška nesreća: Helikopter hitne pomoći srušio se na autocestu, stižu prve snimke

Nesreća se dogodila na autocesti u Sacramentu u Kaliforniji u ponedjeljak navečer, a na mjesto nesreće brzo su stigle sve hitne službe.
Troje ljudi, dvije žene i jedan muškarac izvučeni su iz helikoptera koji se u nesreći prevrnuo na bok, a vatrogasci su morali rezat lim kako bi ih izvukli iz smrskanog vozila. Svi su u kritičnom stanju i za sada nisu poznate težine njihovih ozljeda.
🧾UPDATE:
Sacramento, California
Video footage shows The Airbus Helicopters H130 - N414RX wreckage after crashing onto the El Dorado Fwy
TikTok videos have surfaced showing what looks like the helicopter was coming in for a controlled landing before impacting the ground. pic.twitter.com/p5gzAp8jLn
Crews responded to a helicopter down on EB US50 West of 59th St. On arrival, 3 victims from the aircraft were located in critical condition. No vehicles were involved, just the helicopter. pic.twitter.com/dXPyGQ5cEl
U pomoć u izvlačenju nastradalih priskočili su i građani koji su se prvi našli na mjestu nesreće. U helikopteru medicinske pomoći nije bilo pacijenata, a ozlijeđeni su pilot, medicinska sestra i bolničar.
Several injuries have been reported following a dramatic medical helicopter crash onto the eastbound lanes of Highway 50 in Sacramento, California, near Howe Avenue, on Monday evening just after 7:00 PM local time.