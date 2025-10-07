Teška nesreća: Helikopter hitne pomoći srušio se na autocestu, stižu prve snimke

Teška nesreća u SAD-u. Helikopter hitne medicinske pomoći srušio se nasred autoceste.

Nesreća se dogodila na autocesti u Sacramentu u Kaliforniji u ponedjeljak navečer, a na mjesto nesreće brzo su stigle sve hitne službe.

Troje ljudi, dvije žene i jedan muškarac izvučeni su iz helikoptera koji se u nesreći prevrnuo na bok, a vatrogasci su morali rezat lim kako bi ih izvukli iz smrskanog vozila. Svi su u kritičnom stanju i za sada nisu poznate težine njihovih ozljeda.

U nesreći koja se dogodila oko 19 sati po lokalnom vremenu. Snimke s mjesta nesreće su zastrašujuće, a srećom nije bilo ozlijeđenih putnika na autocesti iako je u to vrijeme gust promet.

U pomoć u izvlačenju nastradalih priskočili su i građani koji su se prvi našli na mjestu nesreće. U helikopteru medicinske pomoći nije bilo pacijenata, a ozlijeđeni su pilot, medicinska sestra i bolničar.

Trake autoceste prema istoku potpuno su bile blokirane nakon nesreće, a autocesta bi zbog očevida mogla biti zatvorena dulje vrijeme, izvijestio je glasnogovornik policije, javlja CNN.