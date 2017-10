Britanska premijerka Theresa May u srijedu je, prekidana kašljem i komičarem koji je od nje zatražio ostavku, u govoru na kongresu svoje konzervativne stranke u Manchesteru istaknula da želi uspješne pregovore o Brexitu, ali je spremna i za mogući neuspjeh.

"U našem je zajedničkom interesu da ti pregovori budu uspješni", kazala je May u govoru na zatvaranju kongresa.

No, "naša odgovornost kao vlade je da se pripremimo za sve mogućnosti", dodala je i spomenula mogući neuspjeh pregovora. "I dopustite mi da u to uvjerim sve ovdje nazočne, to je upravo ono što činimo", kazala je.

Prilikom govora nije imala sreće, često je morala zastajkivati zbog kašlja. A u jednom trenutku joj je i uručen formular P45 - koji u Britaniji dobivaju osobe koje se suočavaju s otkazom u firmi.

Pregovori o izlasku Velike Britanije iz EU-a slabo su napredovali u tri ključna pitanja, a to su prava europskih građana u Britaniji, financijski dogovor i irska granica.

Iako je kongres Toryjevaca protekao u sjeni podjela u pogledu cilja pregovora, s obzirom na to da neki žele potpun razlaz s Unijom, May je ponovno naglasila da želi "novo blisko i posebno partnerstvo."

"Partnerstvo koje će nam omogućiti da nastavimo trgovati i surađivati jer imamo zajedničke izazove i prilike. Ali partnerstvo koje će omogućiti Ujedinjenom Kraljevstvu da ponovno bude suverena nacija", kazala je.

May je obećala da će obnoviti "britanski san" da bi "život trebao biti bolji generaciji koja dolazi", što je sada mnogima nedostižno.

Europskim građanima koji žive u Britaniji poručila je pak da su "dobrodošli" i da Britanci "žele da ostanu".

Britanski komičar usred govora uručio May ostavku

May je usred govora, u trenutku kada se ispričavala zbog slabog rezultata na zadnjim izborima, prekinuo britanski komičar Simon Brodkin, poznat po umjetničkom imenu Lee Nelson, koji joj je uručio pismo o otkazu.

Objasnio je da mu je ministar vanjskih poslova Boris Johnson, koji navodno ima ambicije postati premijerom, kazao da to učini.

Britanskoj premijerki uručen formular P45 (Foto: AFP)

Zaštitari su ga odmah ispratili iz dvorane, a ona se, ohrabrena pljeskom publike, našalila da bi ona otkaz htjela dati jedino Jeremyju Corbynu, vođi oporbe.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker i glavni europski pregovarač Michel Barnier u utorak su na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu kazali kako u pregovorima o Brexitu do sada nije postignut dovoljan napredak da bi se moglo prijeći u drugu fazu i pregovarati o budućim odnosima.

Europski parlament usvojio je rezoluciju u kojoj je pozvao europske čelnike da na summitu 20. listopada u Bruxellesu odgode odluku o pregovorima s Londonom, osim ako se u predstojećem petom krugu ne dogodi značajan pomak. Europski čelnici trebali bi odobriti početak druge faze pregovora o budućim odnosima Britanije i EU-a.

U govoru koji je jedva završila zbog promuklosti, May je također najavila neovisnu reviziju Zakona o mentalnom zdravlju zbog nepravdi te je obećala da će tražiti pravdu za obitelji stradalih u požaru u Grenfell Toweru.

Gradnja stanova za mlade i ograničenje cijena energenata

Istaknula je da britanska vlada želi uložiti dodatnih 2 milijarde funti u gradnju stanova koji bi bili pristupačni mladima, ukupno 9 milijardi, što se nije dogodilo od 1950-ih.

Najavila je također da će vlada idući tjedan objaviti nacrt zakona o uvođenju ograničenja za cijenu energije, što bi moglo smanjiti cijene za milijune kućanstava.

Suočena s pozivima da smijeni Johnsona zbog njegovih proturječnih stavova o Brexitu, May je u utorak za BBC kazala da je ona i dalje vođa stranke i da Johnsonovi istupi nisu oslabili njezinu poziciju. (Hina)