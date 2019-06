Britanski konzervativci počinju u četvrtak s izborom kandidata za nasljednika premijerke Therese May, utrku u kojoj je favorit nepredvidivi euroskeptik Boris Johnson i u kojoj će sigurno dominirati pitanje brexita.

Osam muškaraca i dvije žene žele funkciju predsjednika konzervativne stranke, nakon ostavke Therese May u petak. Pobjednik će zasjesti i u Downing Street 10, na mjesto šefa britanske vlade.

Proces ima dvije faze: 313 konzervativnih zastupnika izjašnjava se prvo o kandidatima u seriji tajnih glasovanja sve dok ne se ne dođe do krajnja dva kandidata. Potom 160.000 članova Konzervativne stranke bira pobjednika, što bi se trebalo dogoditi do kraja srpnja.

Prvi krug glasanja torijevaca bit će u četvrtak između 11,00 i 13,00 sati po srednjoeuropskom vremenu, a oni kandidati koji će dobiti manje od 17 glasova bit će odmah eliminirani.

U ovom trenutku utrka izgleda kao natjecanje bivšeg ministra vanjskih poslova u Mayinoj vladi Borisa Johnsona i devetero njegovih protivnika.

Johnson, gorljivi zagovaratelj brexita uoči referenduma 2016., nikad nije bio bliže preuzimanju komandi britanske vlade, što taj ambiciozni zastupnik želi već više godina. On igra na kartu spasitelja brexita, nakon neuspjeha Therese May da provede izlazak iz EU-a.

Johnson je rekao da će, ako bude premijer, izvesti Ujedinjeno Kraljevstvo iz EU-a 31. listopada, bez sporazuma ili s njim, ističući da odgoda brexita znači poraz.

U srijedu, pokrećući svoju kampanju, on je ipak malo ublažio retoriku, rekavši da je izlazak bez sporazuma ipak krajnja opcija. "Nakon tri godine i dva odgođena roka, moramo napustiti EU 31. listopada", rekao je Johnson u srijedu ispred Kraljevske akademije inženjerstva u središtu Londona.

"Ne ciljam na ishod bez dogovora", istaknuo je. "Ne mislim da ćemo završiti s takvim ishodom, ali jedino odgovorno je da se energično i ozbiljno pripremimo za moguće nepostizanje dogovora".

Uz Johnsona, kandidati su i aktualni šef diplomacije Jeremy Hunt, ministar okoliša Michael Gove, bivši ministar za brexit Dominic Raab, ministar zdravstva Matt Hancock i ministar unutarnjih poslova Sajid Javid.

U utrci su i ministar za međunarodni razvoj Rory Stewart, bivša ministrica rada Esther McVey, bivša šefica Donjeg doma britanskog parlamenta Andrea Leadsom i konzervativni zastupnik Mark Harper.

Michael Gove i Jeremy Hunt smatraju se glavnim konkurentima Johnsonu. Međutim, Goveovoj kampanji moglo bi naštetiti priznanje da je nekoliko puta uzimao kokain dok je radio kao novinar prije 20 godina.

Hunt je u međuvremenu, pokušavajući naglasiti svoje pregovaračke vještine, rekao da mu je njemačka kancelarka Angela Merkel rekla da će Europska unija biti "spremna na nove pregovore" o sporazumu o brexitu s novim britanskim čelnikom.

May je dala ostavku na mjesto predsjednice Konzervativne stranke u petak, što je izazvalo stranačku utrku za njezinog nasljednika, ali ne i parlamentarne izbore.

May ostaje premijerka do odabira novog vođe konzervativaca, što može potrajati i do dva mjeseca. (Hina)