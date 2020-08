Četrdesetak migranata se utopilo a samo je jedan preživio brodolom u moru kod obale Mauritanije, doznaje se od Agencije UN-a za izbjeglice (UNHCR).

U novom potonuću broda s oko 40 osoba na pučini kod Nouadhiboua preživjela je samo jedna osoba iz Gvineje, napisao je na Twitteru Vincent Cochetel, dužnosnik UNHCR-a.

New shipwreck off the coast of Nouadhibou #Mauritania of approximately 40 persons on board, there is one survivor (from Guinea). UNHCR & IOM along with authorities & partners are trying to step up efforts to prevent such tragedies, but traffickers keep lying to their clients.