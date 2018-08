Gotovo 17 godina nakon napada na njujorške blizance, obitelj Osame bin Ladena, odgovornog za taj teroristički čin, mora se nositi s njegovim činom, a sada je njegova mama Alia Ghanem progovorila o njemu.

S dvojicom sinova i suprugom Alia Ghanem živi u raskošnom domu u Jeddahu u Saudijskoj Arabiji, gdje je dio života proveo i ubijeni vođa Al Qaide.

"Bio je jako dobro dijete i jako me volio. Teško mi je jer smo često bili odvojeni jedno od drugoga. Moj prvi sin i u djetinjstvu je bio jako sramežljiv. Tek kad je počeo studirati ekonomiju, malo se opustio jer su ga kolege i okruženje u kojem je boravio promijenili", rekla je Osamina majka za The Guardian.

"Dijete za poželjeti. Sve dok nije u dvadesetim godinama upoznao neke čudne ljude s kojima je počeo provoditi dosta vremena. Govorila sam mu da se drži dalje od njih, no nije me slušao."

Ranih osamdesetih godina Osama je otputovao u Afganistan kako bi se borio protiv Rusa. Njegov brat Hassan kaže kako su tad svi u obitelji bili ponosni na njega. Kao pripadnik mudžahedina slavljen je kao heroj u Afganistanu i Saudijskoj Arabiji. Kad su u kolovozu 1990. američke trupe iz Saudijske Arabije ušle u Kuvajt, Osama počinje širiti Al Qaidu i počinje se povezivati s ostalim terorističkim skupinama.

"Nikad nisam mogla ni pomisliti da će postati terorist. Cijela obitelj bila je jako uzrujana. Nisam željela da se to dogodi. Ni danas mi nije jasno zašto je odbacio svoj stari život. Nakon napada na New York svi smo bili u šoku. Znali smo da je to njegovo djelo i s kakvim ćemo se posljedicama morati nositi", rekla je Bin Ladenova majka, koja ga je posljednji put vidjela u Afganistanu 1999., dvanaest godina prije nego što će njezin sin izvršiti jedan od najgorih terorističkih napada u novijoj američkoj povijesti.

Bin Ladena su ubili pripadnici elitne američke mornaričke postrojbe (SEAL) 2011. godine u Abotabadu, gradu na sjeveroistoku Pakistana.