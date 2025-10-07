Majka otetog Izraelca dvije godine ne zna je li živ ili mrtav: "Kći je vidjela na Instagramu kako ga odvode"

Majka Izraelca kojeg je Hamas oteo 7. listopada 2023. godine kaže da još uvijek ne zna je li njezin sin živ ili mrtav, ali se nada da će mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa omogućiti povratak svih talaca koji se još uvijek drže u Gazi.

Herut Nimrodi rekla je za BBC da strahuje od najgoreg za svog sina Tamira, ali se i dalje nada da "se još uvijek drži” dvije godine nakon otmice. Kazala je da je on jedini izraelski talac čija obitelj nije dobila informaciju je li živ ili mrtav.

"Pokušavali su neko vrijeme postići dogovor, ali nije uspjelo. Ovaj put se čini drugačije. Postoji stvarna nada da je ovo taj - posljednji dogovor", poručila je. Istaknula je da je posebno važno da svi taoci, i živi i mrtvi, budu oslobođeni u prvoj fazi plana.

"Moja najmlađa kći vidjela je na Instagramu kako joj odvode brata"

"Ne znamo u kakvom su stanju njihova tijela. Moramo ih vratiti kako bi obitelji imale barem neki mir. Čak i obitelji koje su dobile obavijest da su njihovi voljeni mrtvi, to ne mogu prihvatiti jer trebaju dokaz."

Tamir je jedan od 47 talaca otetih 7. listopada koji su još uvijek u Gazi, a vjeruje se da ih je 20 još živih. Posljednji put kad je vidjela svog sina bilo je u videu njegove otmice objavljenom na društvenim mrežama na dan napada.

"Moja najmlađa kći koja je tada imala 14 godina došla je vrišteći da je vidjela brata kako ga odvode, na Instagramu. Vidjela sam Tamira u pidžami. Bio je bos. Nije imao naočale. Bez njih jedva vidi. Bio je prestravljen", prisjetila se.

Tamir je tada imao 18 godina i radio je kao časnik za obrazovanje u izraelskoj vojsci. Njegova majka na videu je vidjela kako ga vode u džip i odvode u Gazu. "On je jedini Izraelac o kojem nema nikakvih informacija - ni što mu se dogodilo ni gdje se točno nalazi", rekla je.

"Osjećam se kao da je to jedan dugi, iscrpljujući dan"

Sudbina nepalskog taoca Bipina Joshija također je nepoznata.

Nimrodi kaže da joj je život stao prije dvije godine. "Ljudi me pitaju kako izdržavam, a ja ne osjećam da su prošle dvije godine. Osjećam kao da je to jedan dugi, iscrpljujući dan", rekla je.

Taj dan prije dvije godine bio je najsmrtonosniji u izraelskoj povijesti – oko 1.200 ljudi ubili su naoružani pripadnici Hamasa i drugih skupina, a 251 osoba je oteta, većinom iz južnih zajednica i s glazbenog festivala.

Napadi su pokrenuli rat u kojem je, prema ministarstvu zdravstva pod kontrolom Hamasa, izraelska vojska ubila više od 67.000 ljudi u Gazi. Gotovo cjelokupno stanovništvo je raseljeno, a velik dio infrastrukture sravnjen sa zemljom.

"Ovo su posljednje riječi koje smo razmijenili"

Nimrodi je rekla je da je bila u svom domu blizu Tel Aviva kada je rano ujutro 7. listopada 2023. primila poruku od svog sina, koji je tada bio na svom položaju na sjevernoj strani granice s Gazom. "Rekao je da padaju rakete i ne prestaju".

Tamir joj je rekao da će se uskoro vratiti kući, kao što bi obično činio u takvim trenucima zbog svoje neborbene uloge. "Rekla sam mu da se pazi i da mi piše kad god može, a on je rekao da će pokušati. To su bile posljednje riječi koje smo razmijenili. Bilo je 6:49 ujutro, a kasnije sam saznala da je 20 minuta nakon te poruke bio odveden", rekla je.

Poručila je da vjeruje u mirovni dogovor. Vjerujem da Trump to neće pustiti iz ruku", rekla je, pozivajući izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da "učini pravu stvar – vrati taoce kući i donese mir."

Kazala je da, kad pokuša zaspati, u mislima uvijek vidi "prestravljen izraz" na sinovom licu dok ga odvode – sliku koja joj se vrti po glavi svaki dan. "Nadati se dvije godine je apsolutno iscrpljujuće".