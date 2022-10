U utorak je dvoje djece, šesnaestogodišnji blizanci, dječak i djevojčica, uspjelo pobjeći iz obiteljskog doma u Houstonu u Teksasu i potražili pomoć susjeda.

Njihova majka, 40-godišnja Zaikiya Duncan i njezin dečko 27-godišnji Jova Terrell pobjegli su iz kuće kad su shvatili da su blizanci pobjegli. Uhićeni su nešto kasnije u mjestu Baton Rouge, udaljenom četiri sata vožnje.

Tinejdžere su držali gole, vezane lisicama za kolica u praonici rublja, vezana su im bila i stopala.

Na fotografijama koje kruže društvenim mrežama vide se duboke posjekotine, modrice i ožiljci na zapešćima i gležnjevima kao i ožiljci na drugim dijelovima tijela.

