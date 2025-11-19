Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Jeziv slučaj u Austriji

Majka i kći pronađene u zamrzivačima, osumnjičena dvojica braće

Piše A. L., 19. studenoga 2025. @ 09:47 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Za ubojstvo su osumnjičena dvojica muškaraca, 55-godišnji Austrijanac i njegov 53-godišnji brat.
Najčitanije
  1. Zavod za zapošljavanje
    IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA

    Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
  2. Andrej Plenković
    Iznenadni posjet

    Plenković nakon posjeta Vukovaru hitno otputovao u Italiju: Dnevnik Nove TV otkriva razlog
  3. Gužva u Zagrebu zbog Vjesnikova nebodera
    Velika gužva

    Kolaps u Zagrebu! Najkritičnije je u ovim ulicama: "Tramvaji su stajali, jedva da su se pomakli. Totalni kaos"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Objavljena snimka pucnjave u Kelasiji nakon pljačke
u Kalesiji
UZNEMIRUJUĆE Objavljena snimka pucnjave nakon pljačke zlatarnice!
U Austriji u potpunosti izgorio poznati balkanski noćni klub
Gasili ga cijelu noć
U Austriji u potpunosti izgorio poznati balkanski noćni klub
Sjeverna Koreja pogubila bračni par pred djecom: Stotine prisilno gledale strijeljanje
Grozota
Sjeverna Koreja pogubila bračni par, a razlog je nevjerojatan: Stotine prisiljene gledati strijeljanje, čak djeca
Upad drona u zračni prostor Rumunjske
Ne zna se gdje je pao
Novi upad drona u zračni prostor članice EU-a, dignuti borbeni avioni: "Potražite zaklon!"
U Kalesiji opsadno stanje nakon pljačke, veliki broj policajaca na terenu
velika potraga
Opsadno stanje u gradu u susjedstvu: Pljačkaši pucali na policiju, ubijenog izbacili iz vozila!
Vjesnikov neboder i dalje gori, vatrogasci dignuli dron
Gase izvana
FOTO Vjesnikov neboder i dalje gori, vatrogasci dignuli dron: "Ne smijemo unutra"
Prometni kaos oko Vjesnika: Zatvorene ulice, na snazi posebna regulacija
Velika gužva
Kolaps u Zagrebu! Najkritičnije je u ovim ulicama: "Tramvaji su stajali, jedva da su se pomakli. Totalni kaos"
Plenković će se sutra u Rimu sastati s talijanskom premijerkom
Iznenadni posjet
Plenković nakon posjeta Vukovaru hitno otputovao u Italiju: Dnevnik Nove TV otkriva razlog
IMAŠ PRAVO Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA
Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
FOTO U centru Beograda raširili transparent "Nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru"
Dan sjećanja
FOTO U centru Beograda raširili transparent "Nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru"
Sudski vještak o požaru Vjesnikovog nebodera
JE LI PODMETNUT?
Sudski vještak otkrio mogući uzrok razornog požara Vjesnikova nebodera: "U djeliću sekunde..."
Velika promjena na granici s BiH: Ako ovo niste napravili nećete moći napustiti zemlju
Vozači oprez
Velika promjena na granici sa susjedima! Ako ovo niste napravili, nećete moći napustiti zemlju
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
IMAŠ PRAVO Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA
Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
Plenković će se sutra u Rimu sastati s talijanskom premijerkom
Iznenadni posjet
Plenković nakon posjeta Vukovaru hitno otputovao u Italiju: Dnevnik Nove TV otkriva razlog
Prometni kaos oko Vjesnika: Zatvorene ulice, na snazi posebna regulacija
Velika gužva
Kolaps u Zagrebu! Najkritičnije je u ovim ulicama: "Tramvaji su stajali, jedva da su se pomakli. Totalni kaos"
show
Omar Harfouch se povukao iz žirija za Miss Universe
sve je farsa?
Skandal pred finale: Sudac na Miss Universe se povukao zbog sumnji u namještanje!
Laura Gnjatović predstavila nacionalni kostim na izboru za Miss Universe
pogledajte video
Naša misica na svjetskom izboru predstavila nacionalni kostim koji nosi plemenito značenje!
Mate Bulić pokazao unuka Tina
"prekrasna obitelj"
Nećete ostati ravnodušni: Mate Bulić raznježio sve prizorima s unukom!
zdravlje
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Pokrovitelj Donat
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Visoko osjetljivo dijete: 12 znakova koji otkrivaju da imate malo empatično čudo
Piše psihologinja
Visoko osjetljivo dijete: 12 znakova koji otkrivaju da imate malo empatično čudo
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Kako ga je nokautirala! Presudila obračun između muškaraca odlučnim udarcem pa pobrala ovacije
Ups...
Kako ga je nokautirala! Presudila obračun između muškaraca odlučnim udarcem pa pobrala ovacije
Psić pokušao loviti srne, a onda napravio potez koji je nasmijao vlasnike
LOL
Psić pokušao loviti srne, a onda napravio potez koji je nasmijao vlasnike
Mogu se i ovako ugraditi nova vrata! Majstori na aparatima
Urnebesno
Mogu se i ovako ugraditi nova vrata! Majstori na aparatima
tech
Znanstvenici su pronašli ogromnu pukotinu ispod jednog od vulkana u našem susjedstvu
Što to točno znači?
Znanstvenici su pronašli ogromnu pukotinu ispod jednog od vulkana u našem susjedstvu
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Sad znamo i to
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Znanstvenici došli do zanimljivog otkrića: Ako na Marsu ima života, vjerojatno se skriva u - špiljama
Baš kao na Zemlji?
Znanstvenici došli do zanimljivog otkrića: Ako na Marsu ima života, vjerojatno se skriva u - špiljama
sport
Ovih 16 reprezentacija igrat će europske dodatne kvalifikacije
POSLJEDNJA ŠANSA
Ovih 16 reprezentacija igrat će europske dodatne kvalifikacije
Zlatko Dalić komentirao ponašanje dijela navijača u Podgorici
Posve nepotrebno
Crnogorci pitali Dalića o skandiranju hrvatskih navijača: Evo što im je odgovorio
VIDEO Bosna i Hercegovina nije uspjela! Austrija iščupala bod u Beču i otišla na Svjetsko prvenstvo
ŠTETA, SUSJEDI
VIDEO Bosna i Hercegovina nije uspjela! Austrija iščupala bod u Beču i otišla na Svjetsko prvenstvo
tv
U dobru i zlu: Mora nešto skinuti s duše
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Mora nešto skinuti s duše
Skrivena sudbina: Došla mu se zahvaliti u bolnici
SKRIVENA SUDBINA
Došla mu se zahvaliti u bolnici
MasterChef: MasterChef kandidati pred zadatkom punim aromatičnih tajni! Kako će se snaći?
VEČERAS!
MasterChef kandidati pred zadatkom punim aromatičnih tajni! Kako će se snaći?
putovanja
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
U unajmljenom stanu?
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
Za svačiji džep
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
U susjedstvu: Nacionalni park do kojega vodi cesta koja je - avantura za sebe
NP Lovćen
U susjedstvu: Nacionalni park do kojega vodi cesta koja je - avantura za sebe
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
Von der Leyen pozvala zemlje EU-a na 135 milijardi eura potpore Ukrajini: "Ne postoje jednostavna rješenja”
raste pritisak
Von der Leyen pozvala zemlje EU-a na 135 milijardi eura potpore Ukrajini: "Ne postoje jednostavna rješenja”
lifestyle
Zagreb špica: Chanel čizme s potpeticom u obliku bisera u street style izdanju
WOW, FAMOZNE SU!
Dama iz Zagreba u čizmama za kojima se okretala cijela špica
Lejla Filipović u cipelama koje podižu cijelu kombinaciju bez previše napora.
OMILJENI MODEL
Lejla Filipović: Cipele koje bez previše napora podižu svaku kombinaciju, boja je vrh
Vanna u mokrim tajicama i sakou
Kombinacija je zakon
Vanna u "mokrim" tajicama uz koje omiljene jesenske čizme pristaju nepogrešivo
sve
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
U unajmljenom stanu?
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
Zagreb špica: Chanel čizme s potpeticom u obliku bisera u street style izdanju
WOW, FAMOZNE SU!
Dama iz Zagreba u čizmama za kojima se okretala cijela špica
Lejla Filipović u cipelama koje podižu cijelu kombinaciju bez previše napora.
OMILJENI MODEL
Lejla Filipović: Cipele koje bez previše napora podižu svaku kombinaciju, boja je vrh
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene