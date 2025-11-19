Majka i kći pronađene u zamrzivačima, osumnjičena dvojica braće

Tridesetčetverogodišnja žena i njezina desetogodišnja kći, koje su se vodile kao nestale od srpnja 2024., pronađene su mrtve u petak u Innsbrucku. Njihova tijela bila su skrivena iza pregrade od suhozida u dvama zamrzivačima u stanu u glavnom gradu Tirola.

Za ubojstvo su osumnjičena dvojica muškaraca, 55-godišnji Austrijanac i njegov 53-godišnji brat. Obojica su već bila uhićena u lipnju, a i dalje se nalaze u pritvoru. Iako nisu priznali zločin, priznali su pokušaje prikrivanja. Stariji brat tvrdio je da je smrt nastupila nesretnim slučajem, a tijela su pronađena u stanu mlađeg brata.

Tirolski ured kriminalističke policije pod vodstvom državnog tužiteljstva u Innsbrucku mjesecima je istraživao ovaj slučaj. Nestanak Sirijke i njezine kćeri prijavila je 25. srpnja rođakinja koja živi u Njemačkoj. Glavni osumnjičenik, kolega žrtve s kojim je imala bliski odnos, tada je izjavio da su žena i dijete otputovali k njezinim roditeljima u Tursku. Posljednji kontakt s njima bio je 21. srpnja, a bankovna kartica žene kasnije je više puta korištena u inozemstvu.

Policija je odmah pretražila stan žrtve. Bio je zaključan, a u njemu su pronađeni mobiteli majke i kćeri, što je istražiteljima bilo vrlo neobično. Svjedok je također prijavio da je u danu nestanka iz stana čuo glasnu buku i djevojčin glas koji je dozivao majku.

Zbog brojnih sumnjivih okolnosti pokrenuta je intenzivna međunarodna istraga. Analizirani su IT podaci, a s mobitela žrtve ubrzo su poslane poruke – uključujući ostavku poslodavcu te dopis banci. Poruke su slane samo osumnjičenom muškarcu. Osim toga, njemu je prebačen i četveroznamenkasti novčani iznos, koji je objasnio kao otplatu duga.

Policija je utvrdila da je skladište bilo unajmljeno prije nestanka žrtava te da je iz nje premješten zaključani zamrzivač.

Snimke i dokazi pokazali su da su braća na dan nestanka iz skladišta iznijela zamrzivač, vratila ga, a zatim kupila još jedan. Tjedan dana kasnije preselili su oba zamrzivača na novu lokaciju. Glavni osumnjičenik nakon nestanka je prodao i dio ženina nakita.

Iako su muškarci bili uhićeni već u lipnju, tek je 12. studenog 55-godišnjak priznao da je došlo do nesreće i da je skrio tijela. Njegov brat priznao je samo prikrivanje, ali ne i povezanost s ubojstvom. Tijela su na kraju pronađena u zamrzivačima skrivenima iza zida u stanu 53-godišnjeg brata, piše Die Presse.

Zbog uznapredovalog raspadanja uzrok smrti nije bilo moguće odmah utvrditi, a forenzička ispitivanja se nastavljaju. Iako su tijela bila u hladnjacima, struja u stanu je isključena nakon uhićenja osumnjičenih.

Glasnogovornik tužiteljstva Hansjörg Mayr izjavio je da tijela nisu bila otkrivena prije jer su bila skrivena vrlo profesionalno. Ipak, drugi dokazi, poput više nabavljenih zamrzivača i pokušaja prodaje stvari iz stana žrtve, upućuju na mogućnost da je riječ o unaprijed planiranom zločinu. Istraga je još u tijeku.