O najnovijim potezima američkog predsjednika Donalda Trumpa oglasio se njegov štovatelj, mađarski predsjednik Viktor Orban.

Podsjetimo, tek što je zasjeo na tron, američki predsjednik uveo je pomutnju na tržištima diljem svijeta. Uspio je obnoviti trgovinski rat između dvije svjetske vodeće ekonomije, SAD-a i Kine.

Naime, Kina je u utorak uvela carine na uvoz iz SAD-a kao brzi odgovor na nove američke carine na kinesku robu, čime se obnovio trgovinski rat između dvije vodeće svjetske ekonomije nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump nastojao kazniti Kinu što nije zaustavila protok ilegalnih droga.

Trumpovih dodatnih 10 posto carine na sav kineski uvoz u SAD stupilo je na snagu u utorak u 6:01 po europskom vremenu.

Američki je predsjednik u ponedjeljak suspendirao svoju prijetnju carinama od 25 posto za Meksiko i Kanadu u posljednji trenutak te pristao na 30-dnevnu stanku u zamjenu za ustupke na granici i suzbijanje kriminala s dvjema susjednim zemljama.

Orban sada kaže kako je Trump već okrenuo svijet naglavačke.

Orban smatra da Europi slijede teški mjeseci jer većina birokrata u Bruxellesu misli da može pobjeći od nadolazećeg Trumpova tornada.

"Jučer smo održali prvi samit EU-a u Bruxellesu od inauguracije predsjednika Trumpa. Bilo je to čudno okupljanje. Svi u Bruxellesu mogu vidjeti kako dolazi Trumpov tornado, ali većina i dalje misli da može pobjeći od njega. Neće", naveo je Orban na društvenoj mreži X.

Ističući kako je Trump za dva tjedna uveo nekoliko mjera kojima je okrenuo svijet naglavačke, Orban je kazao da je tim mjerama završeno rodno ludilo u Americi, završeno financiranje "globalističkih Soroševih organizacija, okončane ilegalne migracije te okončana podrška rusko-ukrajinskom ratu".

"Drugim riječima, sve što su nam birokrati u Bruxellesu pokušavali natjerati u grlo posljednjih godina je gotovo. Ali tu je nešto drugo. Možemo se i oprostiti od pravila svjetske trgovine kakva poznajemo. Predsjednik Trump će se zalagati za američke interese, čak i protiv Europe. Pred Europskom unijom su teški mjeseci, a birokrati u Bruxellesu imat će težak period", naveo je Orban.

"Znali smo da će se predsjednik Trump vratiti, pa smo bili spremni. Stalno pregovaramo i napravit ćemo dobar dogovor s novom administracijom Sjedinjenih Američkih Država. A što je s birokratima u Bruxellesu? Namjestili ste krevet, sada lezite u njega!" poručio je Orban.

Trumpova administracija navodno razmatra uvođenje carina u rasponu od deset do 20 posto na sav uvoz i do 100 posto na automobile te navodi potrebu da se zaštite američki poslovi i pozabave praksama "nepoštene trgovine" iz Europe.

