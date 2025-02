Trump najavio kad će uvesti carine EU: "Nešto boli će se isplatiti"

"Ne uzimaju naše automobile, ne uzimaju naše poljoprivredne proizvode. Ne uzimaju gotovo ništa, a mi uzimamo sve, od milijuna automobila, ogromnih količina hrane i poljoprivrednih proizvoda'', kazao je američki predsjednik Donald Trump.

"Stvarno su iskoristili SAD", rekao je Trump u govoru u kojem je najavio mogućnost da uvede dodatne carine Meksiku i Kanadi, a danas će razgovarati s čelnicima Kanade i Meksika o carinama koje bi trebale stupiti na snagu u utorak u ponoć.

Što se tiče Europe, Trump je najavio da će se carine na robu koja se iz EU-a uvozi u SAD dogoditi prilično brzo, piše BBC.

U subotu je Trump najavio uvozne poreze od 25 posto na kanadsku i meksičku robu, s kanadskom energijom koja se oporezuje nižom stopom od 10 posto. Kanada i Meksiko najavili su uzvratne carine od 25 posto na američku robu.

Upitan postoji li vremenski okvir za objavu carina EU, Trump je rekao: "Ne bih rekao da postoji vremenski okvir, ali će to biti vrlo brzo." "Gotovo sve zemlje svijeta pljačkale su SAD. Imamo deficite s gotovo svakom zemljom, ne sa svakom zemljom, ali gotovo, i mi ćemo to promijeniti. To nije bilo pravedno", rekao je.

Scholz: Važno je ne dijeliti svijet barijerama

Njemački kancelar Olaf Scholz komentirao je odluku SAD-a o uvođenju carina i poručio da se svijet ne treba dijeliti novim trgovinskim barijerama jer svi imaju koristi od globalizacije, piše Reuters.

"Globalizacija, svjetska razmjena dobara i roba pokazale su se kao velika, uspješna priča koja je donijela prosperitet svima nama - Ujedinjenom Kraljevstvu i Njemačkoj, SAD-u, ali i mnogim drugim dijelovima svijeta. Zato je bitno da sada ne dijelimo svijet raznim carinskim barijerama, nego da tu razmjenu dobara i usluga omogućimo i u budućnosti", kazao je Scholz.

Što s Velikom Britanijom?

Velika Britanija je "pretjerala", ali situacija se "može riješiti", rekao je Trump, a na pitanje hoće li uvesti carine Velikoj Britaniji, odvratio je: "Vidjet ćemo što će se dogoditi, dogodit će se."

Na dodatno pitanje je odgovorio da bi se to "moglo dogoditi" i dodao da je fokusiran na trgovinu s Europskom unijom. "To će se sigurno dogoditi s Europskom unijom", rekao je.

Nove carine za Kanadu?

Trump je rekao i da će podići carine za Kanadu ako uzvrate, optužujući sjevernog susjeda da je "godinama zlostavljao Sjedinjene Države". "Volim ljude u Kanadi. Ne slažem se s vodstvom Kanade. I tamo će se nešto dogoditi, ali ako žele igrati igru, nemam ništa protiv. Možemo igrati igru ​​koliko god žele", kazao je.

Kanadski premijer Justin Trudeau najavio je da će kao odgovor na američke carine odgovoriti carinama teškima 106 milijardi dolara.

Trump je priznao da će Amerikanci osjetiti "kratkoročno malu bol", ali je branio svoje nametanje carina. "Ljudi to razumiju", rekao je i dodao: "Godinama pomažemo svima. I da budem iskren, mislim da oni to ne cijene."

Trump je kasnije na Truth Socialu objavio da će se "nešto boli" isplatiti: "Učinit ćemo Ameriku ponovno velikom i sve će to biti vrijedno cijene koja se mora platiti."

"Ovo će platiti Amerikanci"

Senator iz Kentuckyja Mitch McConnell ne slaže se s Trumpovim potezom da uvede carine susjedima SAD-a: "To će povećati troškove svega. Drugim riječima, to će platiti američki potrošači. Mislim, zašto bi se htio svađati sa svojim saveznicima oko ovoga?"

Ovaj 82-godišnjak jedan je od rijetkih republikanskih političara koji su se protivili Trumpovim naredbama. Također je bio jedan od trojice republikanaca koji su glasali protiv Petea Hegsetha, koji je prošlog mjeseca tijesnom odlukom potvrđen za ministra obrane.

