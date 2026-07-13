Povijesni dogovor: Ukrajinci dobili dozvolu za proizvodnju francuskih projektila

Predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u ponedjeljak da će Pariz dopustiti Kijevu proizvodnju francuskih krstarećih raketa, precizno vođenih bombi i presretačkih raketa za protuzračnu obranu nakon što je Ukrajina naručila francusko-talijanske sustave protuzračne obrane nove generacije i borbene zrakoplove Rafale.

"Ranije danas poslijepodne predsjednik (Volodimir) Zelenskij i ja dogovorili smo akcijski plan naših dviju zemalja, provedbom onog što je načelno dogovoreno prošlog studenog u vezi s našom bilateralnom obrambenom suradnjom", rekao je Macron na konferenciji za novinare nakon sastanka najmanje 25 čelnika u Parizu.

Macronova objava označila je prvi put da je Francuska pristala dati licencu za proizvodnju Ukrajini, potez koji bi joj omogućio povećanje zaliha u vrijeme kada Rusija intenzivira napade na zemlju.

Proizvodnja se usredotočuje na precizno vođene bombe zrak-zemlja AASM, presretačke rakete za protuzračnu obranu Aster i krstareće rakete dugog dometa lansirane iz zraka SCALP, koje također proizvodi Britanija.

Macron je rekao da se Ukrajini ustupaju i radarski sustavi. Rekao je da je Zelenski također naručio sustave protuzračne obrane SAMP-T nove generacije, koji će uslijedilti nakon isporuka starije verzije i serije raketa.

Šesnaest ratnih zrakoplova Rafale također će biti isporučeno s ciljem početka djelovanja na ukrajinskom nebu do 2028.-2029., rekao je Macron.

Macron je također rekao da su se ukrajinski saveznici, čelnici Koalicije voljnih, složili započeti vojne vježbe u zemljama susjedima Ukrajine kao dio plana za multinacionalne snage koje bi se rasporedile nakon što se postigne primirje s Rusijom.

"Danas smo odlučili o vježbama koje će se održati u sljedećim mjesecima. Bit će provedene u susjednim zemljama Ukrajine kako bismo testirali naše planove raspoređivanja i pokazali da smo spremni, odlučni i vjerodostojni - na kopnu, u zraku i na moru", objavio je Macron na konferenciji za novinare nakon sastanka.

Na marginama sastanka, Ukrajina je danas najavila stvaranje koalicije za obranu od balističkih projektila, zajedno s devet drugih europskih zemalja.