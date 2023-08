VIDEO Lukašenko ponovno prijeti! Deset poginulih u raketnim napadima na Ukrajinu: "Moramo zaustaviti ruski teror"

U ruskim raketnim napadima na istočni grad Pokrovsk, ubijeno je najmanje osam ljudi, a nekoliko ih je ranjeno, rekao je regionalni guverner Pavao Kirilenko. Dodao je da su u udarima oštećene dvije stambene zgrade, ugostiteljski objekti i trgovine. U regiji Harkiv smrtno je stradalo dvoje ljudi.

Pročitajte i ovo uspješna akcija FOTO/VIDEO Uzbuna u Dubravi! Zmija se uvukla u zid garaže, intervenirali iz Dumovca

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama je objavio video uništene stambene zgrade u Pokrovsku i osvrnuo se na rat u Ukrajini. "Moramo zaustaviti ruski teror. Svi koji se bore za slobodu Ukrajine spašavaju živote. Svi u svijetu koji pomažu Ukrajini pobijedit će zajedno s nama teroriste. Rusija će odgovarati za sve što je učinila u ovom strašnom ratu", napisao je Zelenski.

The city of Pokrovsk, Donetsk region. Donbas, from which Russia is trying to leave only broken and scorched stones. Two missile strikes. An ordinary residential building was hit. Unfortunately, there are victims. Rescuers and all necessary services are on the scene. The rescue of… pic.twitter.com/zsIA7dR6HR