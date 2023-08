VIDEO S požarom koji bjesni bori se više od 800 vatrogasaca: "Kritična, teška i složena situacija"

Šumski požar, koji trenutačno gasi više od 800 vatrogasaca, izbio je u subotu u Odemiri u regiji Alentejo, ali se od tada proširio južno prema regiji Algarve, jednoj od vodećih portugalskih turističkih odredišta.

Napore u borbi protiv plamena otežavaju visoke temperature i jaki vjetrovi, pri čemu je gradonačelnik Odemire Helder Guerreiro situaciju ocijenio "kritičnom, teškom i složenom", dok je zapovjednik civilne zaštite Jose Ribeiro rekao da predstoji još "puno posla" da se šumski požar stavi pod kontrolu.

Iz predostrožnosti je evakuirano ukupno 19 malih sela, četiri turistička smještajna kompleksa i jedan kamp, a nekoliko je cesta blokirano, izvijestile su lokalne vlasti.

16,000 acres razed by Portugal's wildfire, over 800 firefighters battle the forest fire. Watch for more#Portugal #Lisbon #Wildfire pic.twitter.com/ypyjBQokaa