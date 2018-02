Panika je zavladala u ponedjeljak na Wall Streetu gdje je glavni indeks newyorške burze drastično pao nakon višemjesečne burzovne euforije o kojoj se predsjednik Donald Trump redovito pohvalno očitovao.

Dow Jones Industrial Average je naglo pao u drugom dijelu dana i u manje od sat vremena prešao pragove od 500, 1.000 i 1.500 izgubljenih bodova. Sad je na najnižoj razini, s padom većim od 10 posto u odnosu na zadnji rekord zabilježen 26. siječnja.

Strmoglavi pad koji su televizije izravno prenosile, privlačio je pozornost prolaznika u New Yorku, izvijestio je novinar AFP-a.

Nakon manjeg oporavka pred kraj dana, Dow Jones je najposlije pao za 4.60 posto.

Tehnološki indeks Nasdaq izgubio je 3,78 posto, a S&P 500 koji čini petsto najvećih kompanija izlistanih na burzi u Sjedinjenim Državama, 4,10 posto.

Ova korekcija se događa na dan kada Jerome Powell preuzima dužnost guvernera američke središnje banke koju je dosad obnašala Janet Yellen, jedina žena na toj dužnosti.

No mnogi promatrači su je odavno očekivali.

Bijela kuća je u izjavi za mrežu CNBC u ponedjeljak rekla da je "uvijek zabrinuta kada vrijednost tržišta pada".

No glasnogovornik je, govoreći nešto kasnije o "kratkoročnoj fluktuaciji tržišta", napomenuo da je američko gospodarstvo i dalje "veoma snažno" i "ide u dobrom smjeru".

Stopa nezaposlenosti u SAD-u trenutačno je na najnižoj razini u zadnjih sedamnaest godina, a rast BDP-a se u 2017. ustalio na 2,3 posto.

Globalnom padu pridružila se i azijska tržišta

Na azijskim su burzama u utorak cijene dionica oštro pale, nakon što su dan prije na Wall Streetu zabilježeni najveći dnevni gubici od 2011. godine, jer se ulagači plaše jačanja inflacije i stezanja monetarne politike središnjih banaka.

Na Wall Streetu su u ponedjeljak Dow Jones i S&P 500 indeks potonuli više od 4 posto, što je njihov najveći dnevni gubitak u više od šest godina, a Dow je u jednom trenutku bio u minusu gotovo 1.600 bodova, najviše u povijesti.

Nakon pada američkog došlo je i do pada azijskog tržišta. Japanski indeks Nikkei pao je 5,3 posto, a Hang Seng u Hong Kongu za 4,7 posto.

Govoreći o američkoj situaciji, Ering Gibbs iz S&P-a rekla je da se ne radi o kolapsu gospodarstva. "Ovo je zabrinutost da gospodarstvu ide bolje od očekivanog i stoga su potrebne ponovne procjene", rekla je.

Analitičari kažu da bi se ulagači trebali pripremiti za uzburkanost na burzi u idućim mjesecima.

Bolna lekcija za Donald Trumpa

I američki predsjednik Donald Trump morao je naučiti bolnu lekciju, a to je da dionice padaju. Analitičar u kompaniji Capital Alpha Partners, Charles Gabriel smatra da je Trump sam kriv za ovu situaciju.

"Do sada je Trump imao neku vrstu besplatne vožnje na tržištu i preuzimao je zasluge za ono što se događalo, iako je mnogo toga bilo posljedica jednostavnih novčanih politika Janet Yellen. Ona je sada otišla, a vratila se hlapljivost", rekao je za Politico.

Vrijednost dionica i dalje je daleko veća nego je bila kad je Trump stupio na dužnost, ali mogućnost daljnjih smanjenja sada ga je stavila u neugodnu poziciju u kojoj ga se povezuje s dnevnim potezima na tržištu.

"Predsjednici kroz povijest nisu komentirali tržište dionica ni blizu onome koliko je to radio Trump. Mislim da je Barack Obama 2009. rekao nešto poput da mu se čini da su cijene dionica niske i to je bilo to. Trump očito voli preuzimati zasluge za pozitivna događanja. Što kaže sada kada tržište naglo pada?", pita se tržišni analitičar Ed Yardeni. (Hina/Ma.B.)