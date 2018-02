Riječ je o najvećem burzovnom krahu na Wall Streetu u jednom danu od rujna 2008. godine i jednog od vrhunaca tadašnje globalne financijske krize, javlja BBC.

Američki burzovni indeksi u ponedjeljak su, nakon velikih gubitaka koje su već zabilježili u petak, potpuno potonuli te je ključni Dow Jones Industrials u jednom trenutku izgubio više od 1500 bodova ili gotovo 6 posto da bi se u vrlo nervoznom trgovanju ponešto oporavio, no dan je svejedno zaključio u minusu od oko 1175 bodova. CNN je ponedjeljak na burzi nazvao ''jednim od najstrašnijih dana u povijesti Wall Streeta''.

Riječ je o najvećem padu Dow Jonesa u jednom danu u povijesti, barem kada je riječ o bodovima.

Pad od ukupno 4,6 posto ipak nije ni blizu kraha zloglasnog Crnog ponedjeljka iz 1987. niti financijske krize 2008. godine.

Neki analitičari razlog za ovakav pad vide u snažnom porastu plaća u SAD-u što bi moglo dovesti i do bržeg rasta inflacije od očekivanog. To bi, smatraju oni, moglo kao rekaciju izazvati intenzivnije dizanje temeljnih kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi, američke središnje banke, te tako dovesti do usporavanja rasta cijelog gospodarstva.

''Ove godine, za razliku od 2017. kada je Dow Jones Industrials narastao za 25 posto, možemo očekivati puno veću volatilnost. Središnje banke su reducirale broj obveznica koje kupuju, a neke su počele i dizati temeljne kamatne stope. Sada smo u takvom ciklusu'', upozorio je Andrew Wilson, analitičar Goldman Sachsa.

Krah je uslijedio nakon višemjesečnog pozitivnog trenda, koji je predsjednik SAD-a Donald Trump smatrao svojom zaslugom iako su njegovi kritičari tvrdili kako se radi o opasnom napuhivanju balona i ''pregrijavanju'' američke ekonomije.

Minusi su zabilježeni i na burzama diljem svijeta, a reakcije na najnoviji pad mogu se očekivati tijekom noći na utorak na azijskim te na europskim burzama.

Azijske burze prate potop Wall Streeta

Na azijskim su burzama u utorak cijene dionica oštro pale, nakon što su dan prije na Wall Streetu zabilježeni najveći dnevni gubici od 2011. godine, jer se ulagači plaše jačanja inflacije i stezanja monetarne politike središnjih banaka.