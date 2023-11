Društvenim mrežama šire se slike lubenice: Za to ima dobar razlog, evo objašnjenja

Kako bi zaobišli cenzuru na internetu i društvenim mrežama, umjesto palestinske zastave, propalestinci u objavama dijele simbol lubenice. Glavni razlog tome je što ovo voće ima boje palestinske zastave - zelenu, crvenu i crnu, a u Gazi je rasprostanjen i njegov uzgoj.

Društvene mreže ograničavaju, cenzuriraju i brišu sadržaj koji se odnosi na sukob Palestine i Izraela, to jest, u kojima stoji prikaz palestinske zastave, kako bi spriječili širenje lažnih informacija. Korisnici društvenih mreža koji žele iskazati podršku Palestini doskočili su tome tako da umjesto palestinske zastave koriste simbol lubenice. Snažan je to simbol koji je ponovno dobio na važnosti u jeku okupacije Gaze i odmazde Izraela nakon napada Hamasa 7. listopada, a koristi se već godinama.

Lubenica kao simbol Palestine prvi put se pojavila još 1967. godine nakon Šestodnevnog rata kada je Izrael preuzeo kontrolu nad Zapadnom obalom i Gazom, te anektirao Istočni Jeruzalem i zabranio korištenje palestinske zastave.

Početkom 90-ih potpisan je niz sporazuma kojima se pokušao urediti izraelsko-palestinski odnos i tada je Izrael je ukinuo zabranu palestinske zastave.

Pročitajte i ovo Tužio ga Podstanar prestao plaćati najam pa kuću stavio na AirBnb, vlasnik bijesan: "Zarađuje na mojoj kući, a ja živim u kombiju!"

Lubenica kao palestinski simbol ponovno se pojavila između 2000. i 2005. godine tijekom palestinskog ustanka kad se moglo vidjeti paletinske borce kako mašu lubenicama prerezanim na pola, prenosi Bussines Insider. A korisnici društvenih mreža prihvatili su i počeli širiri simbol lubenice 2021. tijekom eskalacije sukoba između Izraela i Hamasa.



Lubenicu kao simbol Palestine prihvatili su i umjetnici nakon što je i njima zabranjivano da u djelima koriste zastavu. Palestinski umjetnik Sliman Mansour kazao je kako su ga izraelski vojnici upozoravali da prestane slikati palestinsku zastavu, a djela bi mi zaplijenili jer je u 80-ima zakonom bila zabranjena čak i upotreba boja palestinske zastave u slikama.

In occupied Palestine, the Israelis have banned the display of the Palestinian national flag. In response, Palestinians have adopted the watermelon, which has the same colors as their flag, as a symbol of defiance.



Following the 1967 Six-Day War, Israel banned the public use of… pic.twitter.com/99SUTY1KZS