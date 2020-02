Napadač koji je u južnom Londonu nožem napao i ozlijedio dvije osobe, a kojeg je potom ubila policija, identificiran je kao Sudesh Amman, 20-godišnjak koji je u siječnju pušten iz zatvora nakon što je odslužio polovicu kazne za djela povezana s terorizmom, objavio je BBC.

Amman je bio na izdržavanju kazne od tri godine i četiri mjeseca, a u trenutku napada izvedenog u Streatham High Roadu bio je pod aktivnom policijskom prismotrom.

U studenom 2018. Amman je priznao krivnju pod optužbom da je posjedovao dokumente s terorističkim informacijama te širio terorističke publikacije. Jedan od priručnika koje je posjedovao bio je naslovljen "Krvave brazilske tehnike napada nožem".

Britanska policija je objavila da je napadač o tijelo imao vezanu lažnu eksplozivnu napravu. "Naprava je bila zalijepljena o tijelo osumnjičenog i stručnjaci su bili pozvani. Kordoni su bili raspoređeni i ubrzo smo ustanovili da je riječ o lažnoj napravi", rekla je Lucy D'Orsi iz londonske policije.

"Izgred je odmah prijavljen kao teroristički i vjeruje se da je povezan s islamistima", rekla je. Dodala je da istragu sada vodi policijski odjel za protuterorizam.

Tri su osobe ozlijeđene, od kojih su dvije izbodene, a jedna je u teškom stanju, rekla je D'Orsi. Treća je osoba zadobila ozljede staklom koje je eksplodiralo kada je policija otvorila vatru.

Britanski premijer Boris Johnson rekao je na Twitteru: “Hvala svim hitnim službama koje su pravodobno odgovorile na ovaj incident u Streathamu, koji je policija proglasila terorističkim činom”. “Moje misli su s onima koji su ranjeni i pogođeni”, dodao je.

