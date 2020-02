Nepoznati napadač nožem je na ulici u Londonu teško ozlijedio više ljudi. Policija ga je upucala, a napad povezuju s terorizmom.

Nepoznati muškarac u nedjelju je u Londonu na ulici nožem napao ljude i nekoliko njih ranio, javlja CNN. Policija je potvrdila napad i na Twitteru objavila upozorenje građanima da izbjegavaju područje grada u kojem se napada dogodio.

''Vjerujemo da je više ljudi izbodeno. Okolnosti se istražuju, a incident je proglašen terorističkim napadom'', poručili cu iz policije.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates