Djevojka s fotografije koja je obišla svijet: "Četvrti kat je bio zamka, ubojica je hodao prema nama, netko je pao..."

Nisu imali kamo pobjeći. Ubojica je hodao jedinim putem za bijeg. Studenti Filozofskog fakulteta u Pragu koji su se tijekom napada u četvrtak našli na posljednjem katu zgrade bili su u zamci.

Četvrti kat, gdje je prema dostupnim informacijama strijelac izazvao najveći užas, postao je slijepa ulica. Dok prva tri kata imaju hodnik kvadratnog oblika i veliko središnje stubište, četvrti kat je neprohodan. Osim dva lifta, koji su naravno bili isključeni iz taktičkih razloga, jedini put odavde vodi stepenicama kat niže. Stepenicama kojima je hodao napadač.

Učenicima i profesorima ostale su samo dvije mogućnosti da spase svoje živote. Da se zabarikadiraju u učionicama ili u WC-u ili pobjegnu kroz prozor na šetnicu na visini od oko 20 metara iznad tla. A onda iza ugla do izbočine.

Nažalost, nisu svi dobili takvu priliku. Među njima je bila i ravnateljica Muzikološkog instituta Lenka Hlávková, čije je ime prvo objavljeno među žrtvama. Muzikologija se predaje u učionicama odmah na početku hodnika na četvrtom katu.

"Jedan me student prekinuo i rekao mu da mu prijateljica piše da je zaključana u zahodima na 4. katu", rekla je za Radiožurnál izvanredna profesorica Daniela Tinková, koja je vodila sat povijesti na drugom katu.

"Istrčali smo iz učionice, htjeli smo gore, ali nas je zaustavila hrpa učenika koji su plakali i vikali da se gore puca. Zato smo se zatvorili u jednu sobu i zabarikadirali. Nakon nekih sat i pol policija nas je izvela."

Dva kata više, David Kozak (24) je nemilosrdno ubijao. Provalio je i u učionicu broj 423 koja se nalazi na kraju hodnika na 4. katu. Do njega su samo toaleti, dalje se ne može. U učionici je profesorica A.M. držala predavanje iz predmeta Uvod u lingvistiku znakovnih jezika.

