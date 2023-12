Država će šefovati svim bolnicama, mnogi su nezadovoljni, čeka se odluka Ustavnog suda: ''Ako preuzima osnivačka prava, onda očekujemo da preuzima i sve buduće obveze''

Bolnica se gradi, obnavlja, medicinari su za svaku pohvalu, ističu čakovečki pacijenti. Bolnicu za preporuku iz svojih ruku ne želi ispustiti Županija. No, od 1. siječnja s 20-ak općih bolnica upravljat će država. Međimurci su zbog toga zatražili ocjenu ustavnosti.

"Država će odlučivati koji će biti odjeli, kakva će biti oprema, kako će funkcionirati bolnica. Naravno da lokalna uprava zna bolje kako i što treba lokalnom stanovništu nego netko tko je udaljen i tko ne razumije te potrebe'', upozorava međimurski župan Matija Posavec.

Odgovor o ustavnosti nisu dobili. Zatražila ga je i Krapinsko zagorska županija - i oni su, ističu, godinama ulagali milijune u razvoj, a sada se boje da će bolnica Zabok postati bolnica na kraju grada.

"Ovdje će niknuti najmoderniji onkološki centar u Europi. Da je bolnicom upravljala država, takav eventualni projekat ako bi uopće zaživio, bio bi na Rebru, Vinogradskoj, kliničkim centrima, on u Zaboku ne bi bio'', uvjeren je župan Krapinsko zagorske županije Željko Kolar.

I Grad Zagreb zbog bolnice Sveti Duh zatražio je ocjenu ustavnosti, a upozoravaju da je puno nepoznanica – primjerice, hoće li država preuzeti i dugove i kredite bolnica.

"Ostaje nam tek vidjeti kakve će odluke Vlada i Ministarstvo zdravstva donijeti. Ako preuzima osnivačka prava, onda očekujemo da preuzima i sve buduće obveze'', kaže pročelnica Gradskog ureda za zdravstvo Lora Vidović.

Vlada se očitovala Ustavnom sudu - smatraju da ocjene ustavnosti nisu utemeljene. Sa Suda su za Dnevnik Nove TV rekli da intenzivno rade na predmetu, a odluka će biti u razumnom roku, no još nemaju datum sjednice na kojoj će se o svemu odlučivati.

Pitanje je i može li država ukrotiti dugove bolnica. Dražen Jurković, predsjednik Udruge poslodavaca u zdravstvu (UPUZ) napominje: ''S obzirom na proračun koji će biti vrlo ozbiljan, više od sedam milijardi za 2024. da više sanacije ne budu redovan oblik financiranja zdravstvenog sustava.''



No, zašto bi se to moglo očekivati - zar nisu najveći dužnici državne bolnice, pitanje je na koje Jurković odgovara: ''Zato jer ćete vi pitati ministra ako se to ne dogodi."

Osnivačka prava prebacuju se prvim danom 2024. godine, novo vodstvo, upravno vijeće i ravnatelje, bolnice trebaju dobiti do proljeća, a do ljeta i nove statute. Osim ako Ustavni sud ne odluči drugačije.

