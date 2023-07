VIDEO Prizori koji lede krv u žilama: Surferi se neometano zabavljali, a oko njih plivale velike bijele psine

Na jednoj od najpopularnijih plaža za surfanje u Kaliforniji najmanje četiri morska psa snimljena su kako plivaju u blizini surfera.

Fotograf Kevin Christopherson snimio je skupinu velikih bijelih psina kamerom drona iznad državne plaže San Onofre u okrugu San Diego u Kaliforniji.

SHARKS IN THE WATER: Kevin Christopherson captured footage of several large great white sharks swimming among surfers who seemed unaware of the predators' presence. pic.twitter.com/OiMPXy4n65