Lijes kraljice Elizabete u utorak će biti prebačen u London nakon što je 24 sata bio u katedrali u Edinburghu, u kojoj su njezin sin kralj Charles III. i njegova tri brata i sestra održali tiho bdjenje.

Novom kralju su se u ponedjeljak sestra Anne i braća Andrew i Edward pridružili na 10-minutnom bdjenju u katedrali svetog Egidija. Pognutih glava stajali su oko lijesa, dok su građani prolazili pokraj njih kako bi odali počast kraljici.

Dok su vojnici u kiltovima iznosili kovčeg čuo se samo tužni zvuk gajdi, a četvero kraljičine djece u mraku je napustilo bdjenje. Okupljena ožalošćena javnost ispratila ih je pljeskom u znak podrške.

No, nisu svi bili oduševljeni članovima kraljevske obitelji. U neugodnoj situaciji našao se princ Andrew dok je hodao za lijesom svoje majke u Edinburghu. Među mnoštvom okupljenih građana, koji su odavali počast preminuloj kraljici našao se i jedan prosvjednik. Princu je dobacio: "Andrew, ti si bolesni starac!"

Muškarca su nedugo nakon toga savladali policajci i bacili ga na pod.

Tijekom privođenja čitavo je vrijeme vikao: "Odvratno" i "Nisam učinio ništa loše", a ljudi u pozadini su vikali: "Bože čuvaj kralja".

Snimka incidenta postala je viralna. Škotska policija priopćila je da je muškarac uhićen zbog narušavanja mira.

Somebody yells out, “Andrew, you’re a sick old man” to Prince Andrew, who is walking behind Queen Elizabeth’s coffin pic.twitter.com/M6DsyuPLXR