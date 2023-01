Četrnaestogodišnju djevojčicu s invaliditetom silovao je ujak, a ona nije shvatila da je trudna. Kad je teta shvatila što se događa, odvela ju je na pobačaj, no iz dvije bolnice su ih doslovce potjerali.

Djevojčici s invaliditetom koju je silovao vlastiti ujak odbijen je abortus u Poljskoj, što je izazvalo bijes u toj zemlji koja ima jedan od najstrožih zakona o pobačaju u Europi.



Prekid trudnoće je zakonit samo ako je ona posljedica kaznenog djela kao što je silovanje ili incest ili kada je zdravlje žene ugroženo. Međutim, liječnici mogu odbiti pobačaj iz čisto etičkih razloga.



Iako je djevojčica od 14 godina očito bila žrtva zlostavljanja, dvije odvojene bolnice u regiji Podlasie u kojoj živi odbile su je liječiti ili joj čak reći gdje može obaviti legalni pobačaj, što je kršenje zakona.



Djevojčicu, koja nije shvaćala da je trudna, teta je odvela liječnicima koji su prema njima postupili „brutalno i neljudski“, tvrdi teta.



Čak je dostavila dokumente od tužitelja u kojima je pisalo da je došlo do navodnog silovanja i da bi pobačaj bio zakonit, ali liječnici su ipak odbili to učiniti.



Navodno su im rekli: „Ne ovdje, odlazite. Ne znamo gdje. To nije naša briga,“ prenosi Daily Mail.



Teta je kontaktirala organizaciju za reproduktivno zdravlje Federa koja je pomogla mladoj djevojci da ode u Varšavu gdje je pobačaj obavljen sigurno i uspješno.

"Sramim ih se jer nisu pomogli djetetu"

Ali to što su je u lokalnim bolnicama prvo odbili izazvalo je bijes u Poljskoj u kojoj su 92 posto stanovništva katolici.



Glasnogovornik ministarstva zdravstva potvrdio je da lokalne bolnice nisu poštovale zakon te je pokrenuta istraga.



Wojciech Andrusiewicz je za TVN rekao: „Takav pobačaj ili treba napraviti ili trebaju navesti mjesto gdje se takav pobačaj može izvesti, tako da je bolnica postupila protivno zakonskim odredbama.“



Dr. Artur Plachta, ginekolog i član Liječničke komore, rekao je: „Sramim ih se jer nisu pomogli djetetu. Ovo je dijete doživjelo dvije drame: silovao ju je netko, taj netko je član njene obitelji, a onda joj liječnici nisu htjeli pomoći.“



Povjerenik za prava pacijenata također je rekao da dok se pojedini liječnici mogu pozvati na „klauzulu savjesti“ i odbiti izvršiti pobačaj, cijela bolnica ne može.