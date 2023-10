Zabrinjavajuće brojke

Smrtonosna bolest stigla je u Europu! Stručnjaci objašnjavaju zašto bi njezin dolazak mogao predstavljati katastrofu za ostatak svijeta

Denga groznica endemična je u više od stotinu zemalja i svake se godine zarazi 100 do 400 milijuna ljudi, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). No sada je stigla i u Europu.