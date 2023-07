Latvija je prva država EU čiji je predsjednik otvoreno deklarirani homoseksualac

Edgars Rinkevics (49), koji je od 2011. obavljao dužnost ministra vanjskih poslova, u subotu je u Rigi prisegnuo kao predsjednik države.

Premda je općenito riječ o ceremonijalnoj funkciji, latvijski predsjednik može uložiti veto na zakone i raspisivati referendume.

Europska unija je i ranije imala deklarirane homoseksualne šefove vlada, no nikada dosad gej predsjednika države.

Bivši belgijski premijer Elio di Rupo bio je prvi homoseksualni šef vlade u EU-u koji je to javno obznanio.

11 years 8 months 11 days as Foreign Minister of Latvia. Many thanks to fantastic @Latvian_MFA team for continuous support as well as many colleagues and friends abroad



To be continued pic.twitter.com/ah8iLH71Pz