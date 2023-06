VIDEO Otpor u Turskoj: Policija privela 50 ljudi nakon Povorke ponosa, jedna osoba zadobila ozljedu glave u pritvoru

Vlada predvođena predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i njegovom Strankom pravde i razvoja (AKP) islamističkih korijena postrožila je svoju politiku prema slobodama osoba iz LGBTQ+ zajednice.

Erdogan je nakon svoje pobjede u drugom krugu predsjedničkih izbora prošli mjesec optužio oporbene stranke da su "pro-LGBT".

Policija je u nedjelju blokirala pristup Aveniji Istiklal, tradicionalnoj ruti Povorke ponosa, kao i središnjem gradskom trgu Taksim. Okolne ceste su također zatvorene, a javni prijevoz u tom području je obustavljen.

Stotine ljudi sa zastavama duginih boja i transrodnog pokreta okupilo se u nedjelju poslijepodne u parku Mistik u četvrti Sisli.

Turkish police chase and detain activists at Istanbul's Trans Pride Parade last Sunday.



Police sealed off Istanbul's city center to block participants who had come to march against the discrimination of transgender people, despite officials banning Trans Pride festivities. (VOA) pic.twitter.com/1MHLjTdfte