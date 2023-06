Kurti otkrio što je pronađeno na lokaciji gdje su oteti kosovski policajci, Srbija tvrdi drugačije

Premijer Kurti naglasio je da se otmica dogodila duboko na području Kosova te je pokazao i fotografije mjesta gdje se to dogodilo. Ono je udaljeno kilometar od granice s sjeverozapadne strane, 670 metara od sjeverne i 300 metara od jugozapadne granice.

"Ne radi se o uhićenju u Srbiji, već o otmici na Kosovu i ne radi se ni o kakvom prelasku kosovske policije na područje Srbije, kako se tvrdi", rekao je Kurti.

"Na mjestu incidenta bili su KFOR i KP, a pronađeni su i tragovi otisaka čizama u smjeru Srbije i plastične lisice. I dalje me čudi je da KFOR još uvijek službeno ne objašnjava gdje se to mjesto nalazi, a to je mjesto na Kosovu. I vozilo i hrana koju su policajci jeli, sve je duboko na području Kosova", rekao je Kurti.

Naglasio je da je riječ o dvjema oružanim formacijama Srbije koje su ušle na Kosovo i s kojima se KFOR mora obračunati, specijalnoj antiterorističkoj jedinici SAJ i specijalnoj vojnoj jedinici Kobre.

Poručio je da je čudno kako međunarodni faktor šuti o postupcima Srbije.

Srbija pak tvrdi da su kosovski policajci bili duboko na teritoriju Srbije te kako su uhićeni na području Raške.