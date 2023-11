VIDEO Krimski most u dimu, zaustavili i promet: Rusi objavili što se događa

Prema ruskim i ukrajinskim medijima, privremeno je blokiran promet na Krimskom mostu koji povezuje Krim s kopnenom Rusijom.

Izdana su i upozorenja na zračni napad u Sevastopolju u srijedu rano ujutro.

Ruski guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev rekao je da je dim povezan s činjenicom da je vojska koristila "tehnike dimne zavjese".

Snimku Krimskog mosta u dimu objavio je bivši zamjenik ministra unutarnjih poslova Ukrajine, Anton Gerašenko.

Smoke is visible over the Kerch Bridge. It has been closed for traffic.



Earlier, "head" of Sevastopol attributed smoke in the area of Sevastopol Bay to "using standard means of camouflage". pic.twitter.com/KW0BnVI2xZ