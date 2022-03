Kremlj je u subotu rekao da se Zapad ponaša poput razbojnika, no da je Rusija daleko od toga da bude izolirana jer je svijet mnogo veći od Sjedinjenih Država i Europe.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da se Zapad angažirao u "ekonomskom razbojništvu" protiv Rusije i da će Moskva na to odgovoriti. Nije precizirao kakav će odgovor biti no rekao je da će to biti u skladu s ruskim interesima.

"To ne znači da je Rusija izolirana", rekao je Peskov novinarima.

"Svijet je prevelik da bi Europa i Amerika mogli izolirati zemlju, pogotovo zemlju veliku kao Rusija. U svijetu ima još mnogo zemalja", dodao je.

Ako SAD nametne sankcije na ruski izvoz energije, to bi znatno potreslo energetska tržišta, rekao je Peskov.

