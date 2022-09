Rat u Ukrajini ušao je u 202. dan. Ukrajina je izvršila snažan protunapad kojim je oslobodila 6000 četvornih kilometara. Sve su žešće kritike koje Rusi upućuju Putinu, a sve je kulminiralo jučer, kad je osamnaest općinskih zastupnika iz Moskve i Sankt Peterburga objavilo javno pismo kojim se traži Putinova ostavka.

Američki državni tajnik Antony Blinken rekao je da su ukrajinske snage postigle važan napredak u svojoj protuofenzivi protiv ruskih trupa, iako je prerano prognozirati ishod

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su snage njegove zemlje vratile 6000 četvornih kilometara teritorija koji je držala Rusija na jugu i istoku zemlje

Osamnaest općinskih zastupnika iz Moskve i Sankt Peterburga javno zatražilo Putinovu ostavku

Glasnogovornik Kremlja kazao je da zasad ne će biti mobilizacije

Sedam brodova sa žitom isplovilo je iz ukrajinskih luka

Tijek događanja možete pratiti u nastavku:

13:02 Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov i članovi ruskog izaslanstva dobili su vize za sudjelovanje na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, izvijestila je u utorak ruska novinska agencija pozivajući se na ministarstvo vanjskih poslova. Rusija je tjednima kritizirala Sjedinjene Države jer članovima ruskog izaslanstva ne odobravaju vize za sudjelovanje na 77. sjednici Opće skupštine UN-a koja počinje danas u New Yorku.

"Danas su izdane vize Lavrovu i određenom broju ljudi koji će ga pratiti", objavio je Interfax pozivajući se na ministarstvo vanjskih poslova. Moskva je optužila SAD da pokušava blokirati puno sudjelovanje Rusije na Općoj skupštini. Sjednice foruma na visokoj razini počinju idući tjedan.

Kremlj je u utorak okrivio Sjedinjene Države da "krše svoje obveze" pošto nisu izdale vize cijelom ruskom izaslanstvu i poručio da poduzima korake kako bi UN i SAD pozvao na odgovornost zbog ove situacije.

12:54 Glasnogovornik Kremlja Dmitrj Peskov izjavio je da u Rusiji trenutno nema govora o mobilizaciji. "U ovom trenutku, ne, nema govora o tome", prenose Večernje Novosti.

12:51 Urod kukuruza u Ukrajini bit će ove godine manji za četvrtinu, a znatno će se smanjiti i urod suncokreta, izvijestila je agencija EU-a za praćenje poljoprivrednih resursa.

Urod kukuruza iznosit će 32 milijuna tona i bit će manji za 24 posto nego u prošloj godini i pet posto manji od petogodišnjeg prosjeka, objavio je MARS u ponedjeljak.

Urod suncokreta smanjit će se za 15 posto, na 13,9 milijuna tona. U odnosu na petogodišnji prosjek bit će manji za dva posto. Ukrajina spada među najveće izvoznice suncokreta u svijetu.

"Zbog ruskog rata protiv Ukrajine smanjena je površina pod kukuruzom i suncokretom. Zato su naše prognoze proizvodnje obje kulture ispod petogodišnjeg prosjeka, unatoč dobrim izgledima za prinos", ističu u MARS-u.

Oko četiri posto površina pod kukuruzom, deset posto površina pod suncokretom i sedam posto proizvodnje soje nalazi se na područjima zahvaćenim ratom, dodaju.

Žetva ozimih kultura završena je, podsjećaju i dodaju da udio proizvodnje meke pšenice na ratom zahvaćenim područjima iznosi 22 posto, udio ječma 20 posto, a udio uljane repice 13 posto.

Analitičari pokušavaju izračunati koliko će žitarica Ukrajina, jedan od najvećih svjetskih dobavljača, požnjeti i izvesti ove godine budući da rat protiv Rusije ne jenjava.

Europska agencija sastavlja procjene na temelju podataka ukrajinskog ministarstva poljoprivrede, uz izuzetak onih u ratnim zonama Donjecka, Hersona, Luganska i Zaporižja, koje se temelje na podacima iz prethodnih godina, stoji u priopćenju.

12:48 Rano u utorak ruske snage granatirale su grad Lozova u regiji Harkiv, ubivši tri osobe i ranivši devet, rekao je regionalni guverner Oleh Syniehubov.

U regiji Dnjepropetrovsk, područja oko Nikopolja granatirana su šest puta tijekom noći, prema regionalnom guverneru Valentinu Reznichenku, ali trenutno nema izvješća o ozlijeđenima. Nikopolj se nalazi preko rijeke Dnjepar od nuklearne elektrane Zaporizhzhia, koja je zatvorena kako bi se izbjegao rizik od nuklearne nesreće nakon što se na nju našla vatra.

12:38 Volodomir Zelenskij objavio je na društvenim mrežama da je razgovarao s talijanskim premijerom Mariom Draghijem. Ukrajinski predsjednik rekao je:

Razgovarao sam s premijerom Mariom Draghijem. Obavijestio ga o zbivanjima na fronti. Istaknuo je važnost obrambene suradnje s Italijom. Trebali bismo ga unaprijediti. Razgovarali smo i o situaciji u nuklearnoj elektrani Zaporizhzhia. Jamstvo njezine sigurnosti je demilitarizacija i povratak pod ukrajinsku kontrolu.

Had a conversation with 🇮🇹 PM #MarioDraghi. Informed about the developments at the front. Noted the importance of defense cooperation with 🇮🇹. We should enhance it. Discussed the situation at the ZNPP. The guarantee of its security is demilitarization and return under 🇺🇦 control. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2022

12:15 Hibridni rat Zapada protiv Rusije je nečuven, izjavio je šef ruske diplomacije Sergej Lavrov.

"Već dugi niz godina Zapad vodi pravi hibridni rat protiv Rusije koji je, nakon iznuđenog početka specijalne vojne operacije, postao bez presedana" rekao je Lavrov na sastanku Poslovnog savjeta pri Ministarstvu vanjskih poslova Rusije. Prema njegovim riječima, Zapad ima za cilj uništiti rusku ekonomiju, gurnuti zemlju na marginu svjetske politike i uz pomoć sankcija "podrijeti stabilnost" Rusije.

On je kazao da prioritet Ministarstva ostaje zastupanje izgradnje održivih veza "sa svim zainteresiranim stranim partnerima" na osnovu suradnje uz uzajamno poštovanje.

Lavrov je rekao da je globalna ekonomska kriza prouzročila preispitivanje veza u toj domenii da se u svijetu govori o formiranju novih ekonomskih mehanizama koje Zapad ne kontrolira.

"Uslijed globalne krize, koju su izazvale SAD i njezini sateliti, nastavlja se sustavno preispitivanje i rekonfiguracija ekonomskih veza. Radi se o proširenju upotrebe nacionalnih valuta, suverenih platnih sustava, postepnom smanjenju uloge dolara i eura u međunarodnoj trgovini i stvaranju nove infrastrukture koju Zapad ne kontrolira i kojom ne manipulira, istakao je Lavrov, prenosi Sputnjik.

11:59 Još sedam brodova napustilo je ukrajinske luke prema istanbulskom ugovoru o izvozu žitarica, priopćilo je u utorak tursko ministarstvo nacionalne obrane.

U priopćenju ministarstva nisu otkrivene točke polaska ili odredišta brodova. Turska, UN, Rusija i Ukrajina potpisale su 22. srpnja u Istanbulu sporazum o nastavku izvoza žitarica iz tri ukrajinske crnomorske luke, koji je bio obustavljen nakon što je u veljači počeo rusko-ukrajinski rat, javlja turska agencija Anadolu.

Zajednički koordinacijski centar s dužnosnicima triju zemalja i UN-a uspostavljen je u Istanbulu kako bi nadgledao pošiljke. Otkako je prvi brod isplovio prema ugovoru u kolovozu. 1, više od 120 brodova prevezlo je preko 2,5 milijuna tona poljoprivrednih proizvoda kroz žitni koridor.​​​​​​

11:45 Ruska državna novinska agencija RIA novosti objavila je analizu o tome tko bi mogao naslijediti Jensa Stoltenberga na čelnoj poziciji NATO-a. Pišu kako je sadašnja zamjenica premijera i kanadska ministrica financija Chrystia Freeland najizgledniji kandidat za tu poziciju. Između ostalog, navode da je među glavnim kandidatkinjama i bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, ali da vrlo vjerojatno neće proći prvi krug, uzimajući u obzir to da ima normalne odnose s ruskim predsjednikom.

Sadašnja zamjenica premijera i ministrica financija Kanade Chrystia Freeland mogla bi postati sljedeća glavna tajnica NATO-a. U svakom slučaju, u samoj Kanadi već se aktivno raspravlja o takvoj mogućnosti. Lokalni novinar Paul Wells prvi je objavio vijest, pozivajući se na izvore unutar vladajuće Liberalne stranke koji su rekli da se Freelanda smatra "ozbiljnim kandidatom".

Piše da su među glavnim kandidatkinjama i bivša predsjednica Litve Dalia Grybauskaite, bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović te donedavna predsjednica Estonije Kersti Kaljulaid. No, dodaje da Grabar-Kitarović vjerojatno neće proći prvi krug s obzirom na to da ima normalne odnose s ruskim predsjednikom.

11:35 Ukrajinci pale ruske zastave i kidaju ruske plakate u oslobođenom gradu Vovčansku.

Vovchansk, Kharkiv region: the Russian rag burns, the Ukrainian flag returns pic.twitter.com/AdXZQnCqKl — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 13, 2022

11:27 Ukrajinska obavještajna služba objavila je Rusija želi kupiti streljivo iz sovjetske ere od Tadžikistana.

Rusija je zatražila kupnju raketa Uragan od 220 mm i granata od 203 mm za samohodni topnički sustav Pion, kao i drugu opremu, prema ukrajinskoj obavještajnoj službi. Također se navodi da je umirovljenim tadžikistanskim vojnim osobama nuđeno da potpišu ugovore za borbu za ruske oružane snage u Ukrajini, piše Kyiv Independent.

10:54 Ruski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je za RBC Ukrajina da odbacuje američke argumente protiv proglašavanja Rusije državnim sponzorom terorizma.

"Zabrinutost Amerike da će imenovanje imati štetne pravne i ekonomske posljedice je neutemeljena budući da ostaje na SAD-u kako će sekundarne sankcije bili primijenjene", kazao je dodavši da uz svu zahvalnost za svu pomoć u ovom konkretnom pitanju vjeruje da bi to ipak trebalo biti pozitivno riješeno.

10:11 Protuofenziva u regiji Harkiv rezultirala je uništenjem ruske opreme vrijedne gotovo 700 milijuna USD. Ovako su izgledali gubici u brojkama: 86 tenkova, 158 borbenih oklopnih vozila, 106 topničkih sustava, 159 vozila i 46 jedinica druge tehnike, objavila je TPYXA.

10:07 Rusija je granatirala školu u Lozovi u harkivskoj regiji.

09:59 Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine objavio je da se na teritorijima oslobođenim od ruskih vojnika svaki dan bilježi do dvjesto krvavih ratnih zločina koje počine ruske trupe, prenosi Uaposition.

Više od 70 tisuća četvornih kilometara u deset regija Ukrajine je minirano.

"Ruska vojska počinila je do 200 ratnih zločina nad ukrajinskim civilima na područjima koja su već oslobođena od neprijatelja. Opasnost od mina u oslobođenim ukrajinskim selima i gradovima i dalje je velika. Više od 70.000 km2 u deset regija trenutačno je minirano eksplozivom i streljivom", objavili su.

09:50 Rusija je uhitila glavnog menadžera zrakoplovne tvornice zbog sumnje da je proslijedio tajne vojne informacije Ukrajini, izvijestile su u utorak ruske novinske agencije pozivajući se na saveznu sigurnosnu agenciju FSB.

FSB je rekao da je muškarac osumnjičen da je fotografirao opremu iz ruskih borbenih zrakoplova i poslao ih ukrajinskom državljaninu koji je radio u ukrajinskoj zrakoplovnoj tvornici, prema izvješćima.

Reuters javlja da je FSB rekao da je otvorio slučaj izdaje protiv osumnjičenog.

09:35 Oleksij Danilov, tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Ukrajine, na svojem je profilu na Twitteru odgovorio Dmitriju Medvedevu, koji je Zelenskom poručio da je ovo tek zagrijavanje i dječja igra za ultimatume koji slijede. Danilov mu je poručio:

"Bloger početnik Medvedev ne treba misliti na Ukrajinu, nego na državu poput Sjeverne Koreje i Saddamova bunkera, gdje će se skrivati, i konačno prestati pisati 'rusija' velikim slovom i naviknuti se na to da se 'još nisu ni povukli'."

The novice blogger @MedvedevRussiaE should be thinking not of Ukraine, but of a state like North Korea and Saddam’s bunker, where he will be hiding, and finally stop writing “russia” with a capital letter and get used to the fact that “they haven’t even retreated yet”. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 12, 2022

09:30 Prema Institutu za proučavanje rata, ukrajinska južna protuofenziva i dalje ima značajan utjecaj na ruske vojne sposobnosti.

Priopćili su da satelitske snimke poznatih ruskih položaja u Kiselivki, 15 km sjeverozapadno od Hersona, pokazuju samo četiri preostala ruska vozila.

Kiselivka je bila strateški važna za ruske snage jer je to posljednje veće naselje duž autoceste E58 i željezničke pruge između ukrajinskih položaja i Čornobaivke, prema ISW-u.

"Očigledno povlačenje ruskih trupa s ovog položaja moglo bi ugroziti sposobnost Rusa da obrane sjeverozapadne periferije Hersona", napisao je ISW.

09:22 Objavljeni su najnoviji podaci ruskih vojnih gubitaka.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of Sept. 13, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/jrAZN8L2ao — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 13, 2022

09:01 Ukrajinski guverner Donecka, Pavlo Kirilenko, objavio je na svojem profilu na Telegramu da je u Slovjansku od granatiranja najmanje jedna osoba poginula, a jedna osoba je ranjena. "Grad Hostre u općini Kurahivska našao se pod vatrom, a na sreću, nitko nije ozlijeđen. Avdiivka je nekoliko dana zaredom bila izložena masovnom granatiranju u zoru. Danas nije bilo stradalih, razjašnjavamo razmjere štete. U noćnom granatiranju Torecka ozlijeđeno je troje ljudi, a oštećene su najmanje četiri kuće."

Također je izvijestio da je tijekom napada oštećeno nekoliko zgrada. Tvrdnje nisu neovisno provjerene, prenosi Guardian.

08:35 Britansko ministarstvo obrane objavilo je najnovije obavještajno izvješće o ratu u Ukrajini, među kojima se posebno ističe prognoza da će Rusima trebati godine da obnovi svoju 1. tenkovsku brigadu.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/BYZhjLmtmf



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/r0Cf3z3wab — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 13, 2022

07:21 Američki državni tajnik Antony Blinken rekao je u ponedjeljak da je ukrajinska protuofenziva protiv ruske vojske još uvijek na samom početku, ali da su ukrajinske snage postigle "značajan napredak".

Blinken, koji je u Meksiku na gospodarskim razgovorima, upitan je za svoju procjenu stanja u Ukrajini.

Ukrajinske snage zauzele su desetke mjesta u posljednjih nekoliko dana nakon što je Moskva u subotu napustila svoju glavnu utvrdu u sjeveroistočnoj Ukrajini, što je bio njezin najteži poraz od prvih dana agresije na Ukrajinu.

"Ono što su učinili vrlo je metodično isplanirano i, naravno, ima značajnu potporu Sjedinjenih Država i mnogih drugih zemalja u smislu osiguravanja da Ukrajina u svojim rukama ima što joj je potrebno za vođenje te protuofenzive", rekao je Blinken tijekom konferencije za novinare u Ciudad de Mexicu.

Blinken je rekao da će se sukob u Ukrajini vjerojatno nastaviti neko vrijeme budući da Rusija još uvijek ima vrlo značajne snage i oružje u Ukrajini koje još uvijek koristi "neselektivno" protiv civila i civilne infrastrukture.

"Rusija je počinila ovu agresiju. Mislim da je, s obzirom na cijenu koju plaća, može i treba zaustaviti", rekao je.