Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije sastali su se u utorak u Patrijarhiji.

"Situacija na Kosovu i Metohiji je jako ozbiljna i tenzije su dosegle točku iz koje se mogu otvoriti putevi koje nitko od nas ne želi", rekao je Porfirije nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Porfirije je kazao kako sprskom narodu nije lako na Kosovu i Metohiji te je pozvao na međusobno razumijevanje i mir između Albanaca i Srba, piše Nova.rs.

Vučić naredio vojsci i policiji najvišu razinu pripravnosti, glasnogovornica ruskog ministra: "Prijeti pravi sukob velikih razmjera"

"Moramo učiniti sve da se pod svaku cijenu očuva mir. Molio sam osobno predsjednika i cijelu vladu da se učini sve da se očuva mir. Ne daj bože da dođe do oružanih sukoba. Molim one koji imaju vlast u Prištini, ali jednako i velike sile, da pomognu da se očuva mir i da ljudski životi budu interes veći od svakog interesa", istaknuo je patrijarh.

Vučić: "Nemojte više lagati"

Vučić je naglasio da zabrana ulaska patrijarha na Kosovo i Metohiju najbolje govori o onima koji su to organizirali. "To je samo djelomično prištinski režim. Potrebno je da Srbi budu protjerani s Kosova jer je to jedino rješenje za sve njih. Putevima južno od Ibra nitko ne ide, to koriste Srbi sa sjevera. Što nam govore da sklanjamo barikade, kao da smo ih mi iz Beograda postavili", rekao je Vučić dodavši da vodi razgovore s ljudima iz međunarodne zajednice.

Srbi se masovno okupili na sjeveru Kosova, podržao ih i Vučić: "Ovo je veliki, narodni i demokratski prosvjed"

"Srbe otimate, a što Srbi traže? Samo traže da ne hapse ljude koji su bili na barikadama, to je zahtjev broj jedan. Drugi zahtjev je da se Pantiću omogući liječnička kontrola, da mu se omogući kućni pritvor. Jesu to teški zahtjevi? Oni 2013. nisu imali snove o kosovskoj vojsci, nemojte da lažete više. Oni samo preobuku drugu uniformu i upadaju s dugim cjevima. Šta hoćete postići uklanjanjem barikada, da ubijete nekog?", poručio je Vučić.