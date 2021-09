Njemačka kancelarka dovršava oproštajni posjet zemljama Zapadnog Balkana. U Tirani se sastala s čelnicima šest država, a s nekima je razgovarala i ponaosob. Bio je to posjet ispunjen komplimentima, ali i neizvjesnosti.

Novinarka Ivana Petrović komentirala je što Merkel očekuje od Balkana i kakvu bi Hrvatska trebala imati ulogu. Također, Angeli Merker uskoro istječe mandat - Petrović je objasnila što se može očekivati od postmerkelovske Njemačke i što će biti s EU.

Merkel je, smatra Petrović, u posjetu ostvarila sa dvije točke fokusa - zasad neuspio proces Kosovo-Srbija i činjenica da je Njemačka puno uložila u Srbiju.

Postavlja se i pitanje zašto je otišla u Tiranu, a ne na Kosovo? "Nije otišla vjerojatno zato jer je Njemačka administracija izrazito loše raspoložena prema kosovskom premijeru Kurtiju. Oni su ogorčeni njegovim ponašanjem - smatraju da nije dovoljno proeuropski i korporativan", objasnila je. Također, nije im se svidjelo što je njegova stranka sudjelovala na izborima u Albaniji ove godine.

"Berlin smatra da od svih šest zemalja zapadnobalkanskog političkog koncepta, Beograd i Tirana imaju najstabilnije i najstrukturiranije vlasti", navela je Petrović.

Proces Kosovo-Srbija nikako da se pokrene kako treba, a srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je već izjavio da je spreman na kompromise. "Činjenica je ta da sve zemlje zapadnog Balkana koje su u pregovorima, a to su ovog trenutka Srbija i Crna Gora, pregovaraju ne samo sa Berlinom i Europskom komisijom, već sa svih 27 zemalja članica", rekla je.

"Srbiji je Kosovo provučeno kroz sva pregovaračka poglavlja", izjavila je Ivana Petrović. Zato što Kosovo nije dio zajedničke pravne stečevina, njega je EK stavila u 30 i neko poglavlje "Ostala pitanja" i provukla ga kroz cijeli pregovarački okvir. "Znači da se napredak u pregovorima po svakom poglavlju kad je Srbija u pitanju, mjeri s napretkom odnosa s Kosovom", komentirala je. To znači da ako određen postupak nije adekvatno napravljen u odnosu s Kosovom, nitko Srbiji to neće priznati i to poglavlje neće biti zatvoreno.

Što je s Hrvatskom?

Hrvatska je također zemlja članica Europske unije. "Ona bi trebala biti svojevrsni podizvođač radova", navela je Petrović. Trebala bi tumačiti svojim zapadnim partnerima povijesne i sociopolitološke faktore koji su jako važni u zemljama zapadnog Balkana. "Oni to ili ne razumiju ili ne žele razumjeti", zaključila je.

Postmerkelovska Njemačka

Prvo je potrebno vidjeti kako će izgledati sastav Bundestaga. Njemački komentatori ne štede na kritikama upućenim kancelarki Merkel. "Oni tvrde da su Merkelini mandati ostavili političku pustoš i da je u političkom smislu ovo najgora politička situacija još od 1945. godine", objasnila je.

