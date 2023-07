"Koja bi majka to učinila? To nije normalno, to je bolesno! Policajac pobjesnio nakon što je pronađena mrtva devetomjesečna beba

Dječačić je pronađen bez svijesti i pulsa u kući u Callahanu 26. lipnja. Liječnici su pokušali oživjeti bebu, ali ona je kasnije umrla u bolnici u Jacksonvilleu, rekao je šerif okruga Nassau Bill Leeper.

Djetetova 17-godišnja majka isprva je istražiteljima rekla da ne zna što se dogodilo, ali njezina se priča promijenila u kasnijim razgovorima.

Na kraju je obdukcija otkrila da je dijete imalo dovoljno fentanila u svom organizmu da ubije 10 ljudi.

Tijekom dodatnog razgovora u utorak, mama je priznala da je bila umorna i da je htjela odrijemati na dan kada je beba umrla.

Pročitajte i ovo šibensko područje FOTO/VIDEO Veliki požar u Dalmaciji brzo se širi, zatvorena magistrala: "Kuće su u opasnosti, evakuirane obitelji"

Tinejdžerka je priznala da je tada napunila bočicu mješavinom formule i onoga za što je mislila da je kokain, no kasnije se pokazalo da je riječ o fentanilu, piše NY Post.

Šerif je užasnuto reagirao tijekom konferencije za novinare.

"Tko to radi? Koja bi majka to učinila? To nije normalno. to je bolesno! Ne mogu zamisliti zašto bi majka to učinila svom djetetu", rekao je Leeper na konferenciji za novinare.

Pročitajte i ovo Kad situacija izmakne kontroli VIDEO Mislili ste da je u Saboru burno? Pogledajte makljažu u kosovskoj Skupštini

Pročitajte i ovo Novi detalji Policija objavila kome pripada krvavi trag nađen na autu: 52 policajca od jutra pretražuju zemljište

"Nitko ne bi trebao izgubiti život od ove užasne smrtonosne droge, pogotovo nevina beba", rekao je.

Majka, čije ime nije objavljeno, optužena je za teško ubojstvo iz nehaja i posjedovanje zabranjene supstance.

Slučaj je i dalje pod istragom ureda šerifa okruga Nassau i Odjela za djecu i obitelji Floride.