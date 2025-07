Klimatska bomba otkucava: Ledenjak sudnjeg dana prijeti planetu, ugrožena su tri svjetska grada

Tri najznačajnija svjetska grada mogla bi biti potopljena ako se antarktički takozvani ledenjak sudnjeg dana uruši, a znanstvenici kažu da taj scenarij postaje sve vjerojatniji.

Klimatske promjene dugo su se povezivale s porastom razine mora, toplijim globalnim temperaturama i ekstremnim vremenskim događajima. No, novo istraživanje ledenjaka Thwaites (zloslutno nazvan Ledenjak sudnjeg dana) stavlja potencijalne posljedice u oštriji, alarmantniji fokus.

Ledenjak Thwaites, koji se nalazi na zapadnom Antarktiku, sadrži dovoljno smrznute vode da podigne globalnu razinu mora za više od 60 cm. No znanstvenici upozoravaju da bi, ako se potpuno uruši, to moglo izazvati lančanu reakciju koja bi utjecala na mnogo veći antarktički ledeni pokrov. Rezultat? Zapanjujući porast razine mora do tri metra, dovoljno da potopi velike svjetske gradove poput Londona, New Yorka i Bangkoka.

Ta urbana središta, dom milijunima ljudi i popularna među turistima iz cijelog svijeta, bila bi među prvima koja bi se suočila s katastrofalnim poplavama u takvom scenariju.

Istraživači pomno prate Thwaites putem Međunarodne suradnje za ledenjake Thwaites (ITGC), koja je pokrenuta 2018. godine kako bi proučavala stabilnost ledenjaka. Ono što su otkrili vrlo je zabrinjavajuće - ledenjak je prepun takozvanih skrivenih jezera ispod svoje površine, koja bi mogla igrati znatno veću ulogu u njegovu potencijalnom urušavanju nego što se prije mislilo.

U ožujku 2025. studija koju je vodio profesor Noel Gourmelen, član ITGC-a, potvrdila je da ta jezera značajno ubrzavaju gubitak leda.

"Očekivali smo da voda koja se slijeva s donje strane ledenog pokrova igra ulogu u modulaciji topljenja oceana", objasnio je Gourmelen.

"Sama veličina ovog jezerskog odvoda dala nam je priliku da konačno promatramo i kvantificiramo njegov utjecaj. Izljev jezera dogodio se u ključnom sektoru koji utječe na stabilnost Thwaitesa. Drenaža je zapravo trenutačno ubrzala Thwaitesovo povlačenje uzrokovano oceanom", objasnio je, piše Newsner.

Taj "turbonaboj" dolazi u vrijeme kada južna hemisfera već bilježi više temperature od očekivanih u 2025. godini, što je zabrinjavajući znak da bi se ledenjak mogao topiti brže nego što se predviđalo.

Dr. Alastair Graham, morski geolog na Sveučilištu Južne Floride i također član ITGC-a, rekao je za News.com.au: "Ako se ledenjak Thwaites uruši, to bi uzrokovalo porast razine mora za oko 65 cm. Ova godina je stvarno drugačija. Vrlo se teško oporaviti od ovoga. Igra se promijenila."

Iako se smatralo da bi se potpuno urušavanje ledenjaka moglo dogoditi u desetljećima (ili čak stoljećima) koja slijede, najnoviji podaci pokazuju da bi prekretnica mogla doći puno ranije nego što su se znanstvenici nadali. A ako se to dogodi, svjetske obale, gospodarstva i milijuni života mogli bi se nepovratno promijeniti.