VIDEO Kitovi ubojice zarobljeni u ledu, nitko im ne može pomoći: ''Nemamo drugog izbora nego čekati''

Raste zabrinutost za dobrobit jata kitova ubojica zarobljenih u plutajućem ledu u blizini obale Hokkaida u sjevernom Japanu.

Snimka koju je u utorak emitirala javna televizija NHK pokazuje najmanje deset orki koje vire iz malenog otvora na površini vode oko jednog kilometra od obale Rausua na poluotoku Shiretoko - mjestu Svjetske baštine UNESCO-a poznatom po bogatstvu divljih životinja.

Grad je rekao da je debeli led onemogućio obalnoj straži, koju je upozorio ribar, da pokuša osloboditi sisavce. "Nemamo drugog izbora nego čekati da se led razbije i da oni pobjegnu tim putem", rekao je dužnosnik Rausua za NHK.

