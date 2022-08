Kit beluga, čiji je život ugrožen nakon što je zalutao u rijeku Seinu, izvučen je iz vode rano u srijedu, a vlasti rade na njegovom spašavanju.

Kit beluga izvučen je iz rijeke Seine koji je ondje zalutao. Vađenje kita teškog 800 kilograma trajalo je šest sati.

Potpuno bijela beluga preplivala je gotovo pola puta do Pariza prije nego što su je lokalne vlasti zatvorile u veliki sustav brana.

🐋The beluga whale stranded in the river Seine in northern France was removed from the water early Wednesday in the first stage of an ambitious rescue operation. pic.twitter.com/oFE3lT3iJk