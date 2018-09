Bijeli kit beluga uočen je u utorak u Temzi nedaleko Londona pokraj teglenica, stotinama kilometara od njegova uobičajenog staništa na Arktiku, objavili su znanstvenici.

"Ne mogu vjerovati da ovo pišem - nije šala - BELUGA u Temzi u blizini Coalhouse Forta", napisao je ekolog Dave Andrews.

Video snimke pokazale su bijelog sisavca kako izviruje iz Temze pokraj Gravesenda u Kentu.

"To je najjužnije ukazanje beluge ikad na ovim obalama", kaže Lucy Babey, voditeljica znanstvenog programa u zakladi ORCA, za list Mirror.

Zadnji put je u vodama oko Britanije ta vrsta kita viđena 2015. i to u području sjeveroistočne Engleske u blizini obalnog područja Northumberlanda, no brzo su otplivali, dodala je.

U 2006. sjeverna patkasta ulješura uginula je nakon što se nasukala u Temzi. (Hina)

Can't believe I'm writing this, no joke - BELUGA in the Thames off Coalhouse Fort @RareBirdAlertUK pic.twitter.com/6VtrJ1PVc6