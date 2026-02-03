Pogubljena četiri člana zloglasne obitelji! Radnike su mučili i premlaćivali, a imali su i svoju miliciju

Kina je pogubila četvoricu ključnih članova kriminalne obitelji Bai iz Mjanmara, poznate po vođenju organiziranih mreža internetskih prijevara.

Članovi obitelji Bai osuđeni su na smrt zbog kaznenih djela koja uključuju prijevaru, ubojstvo, nanošenje teških tjelesnih ozljeda, otmicu, iznudu i prisilnu prostituciju.

Prema presudi, jedan od osuđenih, Bai Yingcang, bio je uključen i u zajedničko organiziranje prodaje i proizvodnje oko 11 tona metamfetamina.

Egzekucije su provedene manje od tjedan dana nakon što je Kina pogubila 11 članova druge kriminalne skupine. Riječ je o obitelji Ming, poznate po prijevarama u kojima su tisuće ljudi diljem svijeta navodili na lažne romantične veze i ulaganja u kriptovalute.

Sud je naveo da je klan Bai upravljao ukupno 41 centrom za prijevare na sjeveru Mjanmara. Njihove aktivnosti dovele su do smrti šest kineskih državljana, samoubojstva jedne osobe te ozljeda velikog broja drugih.

Obitelj Bai bila je toliko moćna i bogata da je imala vlastitu paravojnu skupinu. Iz svojih kompleksa vodili su prijevare i ilegalne kockarnice, a vlasti navode da su radnike redovito tukli i mučili.

Četvorica pogubljenih osuđena su na smrt u studenome. Muškarac za kojeg se smatralo da je vođa skupine Bai Suocheng također je bio osuđen na smrt, ali umro je nakon presude, piše Daily Mail.

Centri za prijevare u kojima se internetski korisnici navlače na lažne romantične veze i lažna ulaganja u kriptovalute posljednjih su godina procvjetali diljem jugoistočne Azije, uključujući slabo kontrolirana pogranična područja Mjanmara.

Žrtve sličnih, sofisticiranih prijevara zabilježene su i u Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD-u, gdje su ljudi nakon ulaska u lažne romantične odnose gubili velike svote novca. Osobe koje provode prijevare ponekad to čine dobrovoljno, no često je riječ o stranim državljanima koji su prisiljeni raditi za minimalnu naknadu.

Ranije su glavni izvori prihoda takvih skupina bili prostitucija i kockanje, no s vremenom su se preusmjerile na internetske prijevare u kojima su koristili otete radnike.

Prema svjedočanstvima oslobođenih radnika, premlaćivanja i mučenja bili su uobičajeni u dobro čuvanim i prostranim kompleksima kojima je upravljala mafija.

"Kina već neko vrijeme aktivno surađuje s Mjanmarom i drugim zemljama u borbi protiv telekomunikacijskih prijevara", rekao je u ponedjeljak glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lin Jian. Dodao je da su te aktivnosti donijele znatne rezultate u zaštiti života i imovine građana te najavio da će Peking dodatno pojačati napore u borbi protiv kriminala.

Prema procjenama UN-a, stotine tisuća ljudi diljem svijeta radi u centrima za prijevare.

Vođa jedne od skupina Chen Zhi i njegova mreža suradnika registrirali su svoje tvrtke te ulagali u londonsko tržište nekretnina. Među kupljenim nekretninama nalaze se vila vrijedna 12 milijuna funti u sjevernom Londonu, poslovna zgrada vrijedna 100 milijuna funti u Cityju te 17 stanova na jugu Londona, a sve je nekretnine britanska vlada zamrznula.