Svjetska velesila u tajnosti gradi špijunsko gnijezdo: Sadrži 208 prostorija, a jedna predstavlja ozbiljnu prijetnju

Kina će izgraditi skrivenu komoru uz najosjetljivije britanske komunikacijske kabele kao dio mreže od 208 tajnih prostorija ispod svojeg novog londonskog superveleposlanstva.

U javnost su procurili detaljni planovi podzemnog kompleksa ispod golemog diplomatskog objekta u središtu Londona, koje je Peking nastojao sakriti od očiju javnosti.

Unatoč očiglednim sigurnosnim rizicima, očekuje se da će sir Keir Starmer odobriti veleposlanstvo prije svog posjeta Kini kasnije ovog mjeseca, kada bi se trebao sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, piše Telegraph.

Planovi, koji su u svim javno dostupnim verzijama snažno redigirani, mogu se analizirati isključivo zato što je The Telegraph došao u posjed neredigiranih dokumenata. Crteži pokazuju da će se jedna skrivena komora nalaziti neposredno uz optičke kabele kojima se prenose financijski podaci u London, kao i promet e-pošte i poruka za milijune korisnika interneta.

Ista prostorija opremljena je sustavima za odvod toplog zraka, što potencijalno upućuje na ugradnju opreme koja generira znatnu količinu topline, poput naprednih računalnih sustava koji se koriste u špijunske svrhe. Planovi također otkrivaju da Kina namjerava srušiti i ponovno izgraditi vanjski zid podruma komore, neposredno uz trasu optičkih kabela.

Ova otkrića dodatno će potaknuti strahove da bi Peking mogao pokušati špijunirati podatke koji se prenose tom mrežom, uključujući potencijalni pristup državnim i financijskim tajnama.

Alicia Kearns, ministrica nacionalne sigurnosti u sjeni, upozorila je da bi davanje odobrenja Kini predstavljalo lansirnu rampu za ekonomski rat u samom srcu središnjeg živčanog sustava britanske kritične nacionalne infrastrukture.

"Neredigirani planovi otkrivaju skrivenu prostoriju koja se proteže neposredno uz optičke kabele ključne za City i Canary Wharf. Mislim da ne trebam objašnjavati očite prijetnje, niti kineske spletke – pa zašto to čini laburistička vlada?" poručila je.

Ostala područja prikrivena redakcijom uključuju rezervne generatore za slučaj nužde, sustave prskalica, nova okna za dizala i komunikacijske kablove. Planovi također skrivaju kupaonice i tuševe, što bi moglo omogućiti dužnosnicima da dulje borave pod zemljom.

Veleposlanstvo, koje će se prostirati na 22.000 četvornih metara na mjestu bivše Kraljevske kovnice novca, bit će najveća kineska diplomatska misija u Europi.

Projekt je u središtu kontroverzi otkako je Peking prvi put zatražio građevinsku dozvolu još za vrijeme prethodne konzervativne vlade, i to ne samo zbog blizine osjetljive komunikacijske infrastrukture. Dominic Cummings, bivši glavni savjetnik Borisa Johnsona, tvrdio je da su ga MI5 i MI6 upozorili da Kina pokušava izgraditi špijunski centar ispod veleposlanstva.

Većina planskih dokumenata podnesenih vijeću Tower Hamletsa bila je snažno redigirana iz onoga što je Kina opisala kao sigurnosne razloge, što je navelo Angelu Rayner, tadašnju ministricu stanovanja, da odgodi odobrenje i zatraži dodatna pojašnjenja.

The Telegraph sada otkriva neredigirane planove, pružajući dosad najjasniji uvid u kineske namjere vezane uz skrivena područja novog diplomatskog sjedišta.

Tajna soba

Od ukupno 208 prostorija koje je otkrio The Telegraph, najupečatljivija se nalazi ispod zgrade Pomorskog registra na sjeverozapadnom uglu bivšeg kompleksa Kraljevske kovnice novca. Vanjski zid te prostorije graniči s ulicom Mansell, prometnom arterijom na čvorištu Tower Hilla.

Nacrti prikazuju trokutastu podzemnu komoru širine do 40 metara i dubine od dva do tri metra. Ključno je da pokazuju kako bi vanjski zid podruma, okrenut prema ulici Mansell, bio srušen i ponovno izgrađen.

Još nije poznato koju će tvrtku Kina imenovati za izvođača radova na izgradnji nove ambasade, niti tko će biti zadužen za rušenje i obnovu zida podruma Pomorskog registra. No ti bi građevinski radovi kineske dužnosnike doveli na udaljenost nešto veću od jednog metra od optičkih kabela koji prolaze ispod pločnika, čime se povećava mogućnost njihova prisluškivanja.

Planovi telekomunikacijskih kabela koje je vidio The Telegraph pokazuju da optička vlakna pripadaju tvrtkama uključujući BT Openreach, Colt Technologies i američkog telekomunikacijskog diva Verizon Business.

Ti kabeli prenose signale koji nose najosjetljivije financijske podatke britanskog gospodarstva, protežući se između podatkovnih centara Telehouse u Docklandsu i drugih ključnih lokacija diljem Londona. Povezani zajedno, čine jezgru Londonske internetske razmjene (Linx), a dalje se spajaju na transatlantske kabele koji povezuju Ujedinjeno Kraljevstvo sa Sjedinjenim Državama.

Linx je jedna od najvećih internetskih razmjena na svijetu, kroz koju prolaze ogromne količine podataka, od financijskih transakcija do trenutnih poruka i e-pošte. Putem nje se prenose i podaci o financijskim transakcijama na koje se banke oslanjaju za isplate plaća, obradu uplata i internetsku kupnju.

Dodatni crteži sugeriraju da će u tajnoj prostoriji biti instalirana najmanje dva sustava za odvod zraka, s ventilacijom kroz postojeći svjetlosni otvor i novu rešetku, što upućuje na potrebu uklanjanja velikih količina vrućeg zraka iz podruma.

Jedno od objašnjenja jest da Kina planira instalirati opsežnu računalnu infrastrukturu u sklopu potencijalne špijunske operacije povezane s kabelima u Mansell Streetu.

Profesor Alan Woodward, stručnjak za sigurnost sa Sveučilišta u Surreyju, rekao je: "Kina neće reći čemu služi taj podrum. Možda se radi o legitimnoj tajnoj komunikacijskoj opremi, ali iza toga se može skrivati mnoštvo grijeha".

Mogućnosti špijuniranja uključuju preusmjeravanje kabela, umetanje žičnih prislušnih uređaja ili čak postavljanje opreme izravno na same kabele. Optička vlakna mogu se i saviti tako da svjetlost izlazi kroz njihovu ovojnicu, što omogućuje očitavanje podataka specijaliziranom opremom.

Profesor Woodward rušenje podrumskog zida opisao je kao "crvenu zastavu".

"Postoji duga povijest prisluškivanja kabela i na Istoku i na Zapadu. Svatko tko je mogao, to je i učinio", rekao je.

"Špijunaža nije usmjerena samo na državne tajne. Ekonomska obavještajna djelatnost središnji je dio misije stranih obavještajnih službi. Da sam na njihovu mjestu, imati te kabele na kućnom pragu bilo bi golemo iskušenje", rekao je.

Naravno, Kina može imati i benignije razloge za ugradnju sustava hlađenja. Prostor bi mogao služiti kao podatkovni centar za potrebe veleposlanstva, ili čak kao teretana ili kafeterija.

Unatoč tome, blizina jedne od najvažnijih britanskih komunikacijskih infrastruktura dodatno produbljuje zabrinutost.

Stanovi i kupaonice

Planovi također prikazuju stanove unutar zgrade veleposlanstva na istočnoj strani kompleksa. Detaljni rasporedi sugeriraju luksuzni smještaj za visoke diplomate, kao i manje jedinice u stilu studija. Ne postoje jasni dokazi o pritvorskim prostorijama kojih se neki kritičari pribojavaju.

Podrumski nacrti otkrivaju dodatnu životnu infrastrukturu, uključujući toalete i tuševe na južnom kraju zgrade veleposlanstva. Susjedne prostorije variraju po veličini, a najveća je pogodna za teretanu. Druge, manje i sigurnije, smještene su iza vijugavih hodnika i višestrukih vrata.

Planovi također prikazuju okna za dizala, energetske i komunikacijske kanale te tunel koji povezuje Pomorski registar s golemim parkiralištem ispod kompleksa.

Nacrti komunalnih sustava označavaju prostorije za visokonaponsku električnu energiju, opskrbu vodom i službene telekomunikacijske priključke veleposlanstva.

Očekuje se da će sir Keir Starmer odobriti planove prije sastanka s Xi Jinpingom u Kini kasnije ovog mjeseca.

Alicia Kearns ponovno je poručila da veleposlanstvo predstavlja očitu prijetnju nacionalnoj sigurnosti.

"Odobriti ovu lokaciju znači dati Kini odskočnu dasku za ekonomski rat u samom srcu naše kritične financijske infrastrukture. Nitko me ne može uvjeriti da će tehnološke sposobnosti Kineske komunističke partije biti obuzdane za deset godina – a kamoli za pet", rekla je.

Glasnogovornik britanske vlade izjavio je: "Nacionalna sigurnost naša je prva dužnost i vladini sigurnosni stručnjaci bili su uključeni u cijeli proces".