Kaos u Kongresu ozbiljno je naštetio imidžu Amerike kao svjetioniku demokracije, saveznici nisu bili u stanju zatomiti šok, a autoritarni režimi zadovoljno su se naslađivali.

U normalnim vremenima, rulja koja divlja zakonodavnim tijelima i traži poništenje izgubljenih izbora prisilila bi američke diplomate da se sjure do svojih računala i pišu priopćenja osude.

No, nakon smrtonosnog nasilja u Washingtonu u srijedu, dužnosnici od Bogote do New Delhija dočekali su svoj red da Amerikance pozivaju na smirenost.

Lideri su jedva uspjeli obuzdati šok gledajući Trumpove pristaše kako su nakratko, ali poprilično lako, pregazili sjedište američke demokracije i ugrozili miran prijenos vlasti.

"Gdje su bili policija i čuvari Senata", upitao se šef češke diplomacije Tomaš Petriček kada je cijeli svijet promatrao kako Trumpovi pobornici pretresaju urede ili se šepure oko Kongresa.

Američki brend svjetionika demokracije i prije se povremeno dovodio u pitanje, ali nakon četiri godine Trumpovih kršenja normi, trebalo je samo nekoliko sati vladavine rulje da Amerika izgleda poprilično obično i krhko.

Bivši predsjednik George W. Bush usporedio je situaciju s "banana republikom" dok je prozivao kolege republikance za poticanje "pobune".

Australija je upozorila svoje građane u Sjedinjenim Državama da budu na oprezu s obzirom na "moguće nasilje".

Hrabri novi svijet

Neki su povukli povijesne paralele kako bi stavili u kontekst događaj i razinu ugroze demokracije.

Njemački ministar vanjskih poslova usporedio je upad u američki Kapitol s Reichstagom u nacističkoj Njemačkoj, dok je talijanski list La Repubblica to vidio kao "Marš na Rim" fašističkog diktatora Benita Mussolinija.

Prvotni šok se ublažio, ali političari nastoje zamisliti kakve će biti posljedice nasilja u Kongresu za nadmoćnu svjetsku supersilu.

"Amerikanci ne bi trebali imati iluzija: današnji prizori i Trumpovo predsjedništvo trajno će izmijeniti to kako se na Ameriku gleda u svijetu", rekao je za AFP Ben Rhodes, savjetnik bivšeg predsjednika Baracka Obame.

"Tragično je da ovo omalovažavanje demokracije dolazi u vrijeme kad je autoritarni nacionalizam u usponu na svim kontinentima", rekao je Rhodes.

A takvi režimi odmah su iskazali 'zabrinutost' po uzoru na onu kakvu inače primaju iz Washingtona.

Šef venezuelske diplomacije Jorge Arreaza izrazio je "zabrinutost" zbog nasilja i pritom pozvao Sjedinjene Države da krenu novim putem "stabilnosti i socijalne pravde".

Provladin kineski tabloid Global Times objavio je, samo dan nakon masovnog suzbijanja demokratskog pokreta u Hong Kongu, da su se "rasprsnuli mjehurići demokracije i slobode" u SAD-u.

"Zavaravamo se ako ne mislimo da sve zemlje u svijetu promatraju što se upravo događa, ako ne mislimo da kineska Komunistička partija sjedi i uživa", rekao je republikanac Mike Gallagher.

"Američka demokracija šepa"

Ruski zastupnik Konstantin Kosačjov nastojao je potaknuti teorije urote o izbornoj prijevari, zadajući starom moskovskom neprijatelju udarac u potkoljenice.

"Gubitnička stranka ima više nego dovoljno osnova da optuži pobjednika u prevari - jasno je da američka demokracija šepa na obje noge", rekao je Kosačjov.

Poput šefa irske diplomacije Simona Coveneyja, neki saveznici su pokušali umanjiti štetu isticanjem da je ovo problem nastao iz stvaranja Donalda Trumpa i da nije odraz 'mainstream' Amerike.

"Moramo nazvati ovo pravim imenom: Namjernim napadom na demokraciju aktualnog predsjednika i njegovih pristaša", rekao je Coveney.

Nitko ne može znati što još slijedi u posljednja dva tjedna Trumpova četverogodišnja mandata pošto ima 74 milijuna glasova u bazi i nuklearne šifre nadohvat ruke.

Čak i oni koji prognoziraju da će se SAD izvući iz ovoga pitaju se je li fatalno pokopana podrška Zapada vladavini prava i demokraciji.

"Neće samo proći puno vremena prije nego ćemo se moći vjerodostojno zalagati za vladavinu prava", tvitao je predsjednik think-tanka Vijeća za inozemne odnose Richard Haass.

"Bit će potrebno i puno vremena da uvjerimo saveznike da se pouzdaju u nas ili da držimo lekcije drugima da nisu dovoljno stabilni", dodao je.