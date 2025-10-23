Tetovaža američkog demokrata izazvala bijes javnosti: "Napravio sam je u Hrvatskoj..."

Demokratski kandidat za američki Senat u Maineu, Graham Platner (41) izazvao je lavinu kritika zbog tetovaže na psima koja podsjeća na nacistički simbol. Veteran marinaca i uzgajivač kamenica ispričao se zbog tetovaže te ju uklonio.

Platner je rekao da je shvatio da tetovaža lubanje i prekriženih kostiju podsjeća na nacističke simbole tek nakon što je to čuo od novinara i insajdera iz Washingtona.

Sporna tetovaža otkrivena je na videu objavljenom na društvenim mrežama na kojem Platner pleše u donjem rublju na vjenčanju svog brata.

A recently surfaced video shows Graham Platner with a chest tattoo of the SS Totenkopf, the skull-and-crossbones emblem used by Nazi “Death’s Head” units Per Maine State Press pic.twitter.com/0flOSXPR3K — OSZ (@OpenSourceZone) October 21, 2025

"Apsolutno ne bih proživio život noseći ovo na prsima da sam to znao – a insinuirati da jesam je odvratno", rekao je Platner u izjavi za BBC. "Već sam prekrio tetovažu novim dizajnom."

Graham Platner shows off cover-up tattoo of Nazi symbol in interview with local Maine news outlet: https://t.co/MMPvw57zzz pic.twitter.com/JaUYLjuM41 — Politics & Poll Tracker 📡 (@PollTracker2024) October 22, 2025

Tetovaža izgleda kao Totenkopf - njemački za "mrtvačku glavu". Simbol lubanje i prekriženih kostiju koristile su nacističke snage tijekom Drugog svjetskog rata.

Platnerova bivša politička direktorica, Genevieve McDonald, koja je prošli tjedan dala ostavku na mjesto u svojoj kampanji, nazvala je tetovažu antisemitskom.

"Možda to nije znao kad ju je napravio, ali ju je napravio prije mnogo godina i trebao ju je prikriti jer prokleto dobro zna što to znači", rekla je, prema izvješćima američkih medija.

Platner, koji se na demokratskim predizborima kandidira za kandidata svoje stranke za mjesto u Senatu koje trenutno drži republikanka Susan Collins, rekao je da je tetovažu napravio u Hrvatskoj sa svojim kolegama marincima 2007. godine. Sliku su, kaže, skinuli sa zida salona dok su pili.

"Odabrali smo zastrašujuću lubanju s prekriženim kostima sa zida jer smo bili marinci, a lubanje s prekriženim kostima su prilično standardna vojna stvar", rekao je.

Platnerov izborni tim rekao je da su vojni liječnici pregledali njegove tetovaže jer vojska ne dopušta služenje ljudima s tetovažama simbola mržnje. No, s njegovim tetovažama, kažu, nije bilo problema.

Kontroverza se pojavila usred ponovne istrage njegove povijesti na društvenim mrežama. Nekoliko Platnerovih objava na Redditu koje je objavio prije nekoliko godina ponovno se pojavilo prošli tjedan, uključujući izjave o umanjivanju seksualnog napada u vojsci i opisivanju sebe kao komunista.

Platner, koji je naglasio svoju pozadinu kao veteran i vlasnik malog poduzeća, ispričao se u videu, rekavši da je komentare dao nakon povratka iz rata i nakon što je patio od depresije.

Senator Bernie Sanders, jedan od najistaknutijih Platnerovih pristaša, branio ga je u utorak, rekavši da je tetovažu odabrao dok je bio pijan.

"Nije jedini u Americi koji je prošao kroz mračno razdoblje. Ljudi prolaze kroz to, ispričao se zbog glupih izjava, bolnih izjava koje je izrekao, i uvjeren sam da će voditi sjajnu kampanju i pobijediti", rekao je Sanders.